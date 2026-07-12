網盼颱風「災後復原假」　蔣萬安：中央已宣布陸警海警都解除

記者鄭佩玟／台北報導

巴威颱風遠離台灣，台北市政府宣布今（12日）恢復正常上班上課。不過，有網友直言，既然周五有颱風整備假、周六又有颱風假，那周日應該要有災後復原假？台北市長蔣萬安受訪回應，主要是因為包括中央氣象署也都宣布，目前陸上、海上警報解除，且災後復原在昨晚就已進行相關復舊工作，而零星案件市府也會看今天上午前是不是能處理完，希望以最快速度，在明天上班上課之前，能夠恢復一切市容，以及市民的正常生活。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

針對北市災情，蔣萬安說，剛剛聽取EOC災情回報數據，統計到早上7時40分左右，大概有584件災情，絕大部分都是路樹傾倒，所以昨天晚間開始，市府即刻進行相關搶修，不管是路樹傾倒壓到電纜，或是需要請台電協助復電的情形，昨天晚間他也到各地了解狀況。今天早上，大概主次要幹道，還有包括各鄰里公園以及8米以上的道路也都完全復舊。當然隨著民眾陸續出門，也會有許多零星案件進來，市府會隨時待命，只要有案件通報，就即刻派員處理。

對於有網友表示，既然周五有颱風整備假、周六有颱風假，那周日是不是要有災後復原假？蔣萬安則說，最主要是因為包括中央氣象署也都宣布，目前陸上、海上警報解除，且災後復原在昨晚就已進行相關復舊工作，特別針對最大宗的路樹傾倒即刻先排除，接下來就是區公所轄管的8米以下道路，還有各鄰里公園仍有一些災情發生。

蔣萬安指出，市府利用今天的時間進行相關復舊，基本上主次要幹道都已經完成相關復原，至於零星案件，市府也會看看今天上午前是不是能處理完畢，目前掌握在河濱，也就是從華翠疏散門一直到東湖疏散門這一段，市府即刻開始進行復舊，希望今天可以完成，讓水門可以開啟，明天相關交通就會恢復正常。

至於颱風整備假引發爭議，蔣萬安指出，這次包括氣象團隊或中央氣象署事前的預測，巴威颱風侵襲北部地區可能造成極嚴重的影響，包括模擬之前的艾莉颱風等，當時對於台北市整體造成的災情極為嚴重，所以基於「料敵從寬」，市府以「市民的安全」為最優先考量，希望在事前做好各項防颱準備，因應這次25年來暴風圈最大的颱風，現在最重要的就是災後復原，希望以最快速度，在明天上班上課之前，能夠恢復一切市容讓市民正常生活。