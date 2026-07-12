浙江掀巨浪「裡面全是垃圾」！驚悚畫面曝　網酸：巴威人真好

▲巴威颱風登陸大陸，浙江掀巨浪「裡面全是垃圾」。（翻攝自Threads＠「李老師不是你老師」）

圖文／鏡週刊

颱風巴威逐漸遠離台灣，氣象署已於清晨5時30分正式解除陸上警報。經常分享大陸重大事件的X帳號「李老師不是你老師」，分享了巴威颱風登陸浙江沿海，掀起巨浪海裡全是垃圾的影片，其畫面相當驚人。

氣象署指出，巴威颱風逐漸遠離，目前中心在馬祖北方，向西北轉北移動，對台灣北部海面的威脅已解除。不過，氣象署也提醒，西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請嚴防積水，民眾應避免前往山區及溪流活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大陸氣象部門昨日表示．巴威颱風已經於昨日在大陸沿海登陸，隨後持續向西北方向移動。X帳號「李老師不是你老師」昨天則透過Threads分享，颱風過境浙江沿海地區的畫面，影片中可以看到該地區掀起了102多公尺高的巨浪，且海浪中散布大量垃圾，相當驚人。

畫面一出後，網友紛紛嘲諷，「把垃圾送回去，巴威人真好」、「就你們的垃圾啊」、「感覺海洋在說：垃圾還你們」、「物歸原主」、「謝謝兄弟巴威」、「巴威人真好入境還帶禮物」、「好壯觀的垃圾海耶，恭喜中國洗提物歸原主。」



更多鏡週刊報導

合體費德勒！周杰倫、昆凌現身溫網觀眾席 曬合照嗨喊：很開心見到老朋友

巴威颱風才剛走！恐又有熱帶擾動發展 專家曝：各國模擬差異大

颱風遠離雨勢趨緩 他曝巴威有一定距離繞過台灣原因