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明後天南部水氣增　午後北部防短延時豪雨

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風已遠離台灣，不過水氣仍偏多。今天中南部有短暫陣雨，北部、東北部有局部短暫雨。明、後天南方水氣北移，南部及東南部水氣增多，午後北部有局部大雨或短延時豪雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周受西南至南風影響，南部及東南部仍有不定時降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，西半部午後局部地區仍有較大雨勢。

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張承傳表示，今天受西南風影響，中南部有短暫陣雨，南部有局部大雨；北部、東北部有局部短暫雨，花東午後也有局部短暫雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他指出，明、後天南方水氣北移影響，南部及東南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區夜晚、上午也有零星降雨，中部以北及宜花地區主要為午後雷陣雨，北部有局部大雨或短延時豪雨。另外，明天東南部及恆春也有較大雨勢。

張承傳表示，周三至周六南部整天有不定時短暫陣雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨，西半部有局部大雨發生機率。

溫度方面，他表示，今天中部以北及東北部高溫約34度，南部及花東約32至34度，花東縱谷有局部36度高溫發生機率；未來一周西半部高溫約34至35度，東半部約31至33度。

此外，張承傳提醒，今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮及馬祖沿海有長浪發生機率；明、後天西南部、東北部及東部沿海適逢年度大潮，低窪地區須留意積淹水情形；周三、周四東南部則有焚風發生機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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