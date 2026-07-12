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「醫龍」再現！麻醉時心臟驟停　醫當機立斷開胸「徒手按心」搶命

▲死神手上搶回命！送醫前無心跳，台大醫院雲林奇蹟救回。（圖／達志影像示意圖）

▲一名即將開胸手術的病患，在麻醉時心臟驟停，幸虧醫生臨危不亂，處置得宜。（圖／達志影像示意圖）

文／鏡週刊

根據好醫師新聞網報導，陳老師在小學任教多年，不但認真負責，個性活潑更是孩子王，深受家長和小朋友們的歡迎。但她去年於7、8月間出國旅遊，回國後開始覺得身體不適，連續低燒及咳嗽，鄰近耳鼻喉科檢查診斷為一般感冒，但醫師建議詳加檢查。緊接著適逢9月開學忙碌，她也自恃平常身體健康，「壯得跟牛一樣」，就持續服用診所開立藥物與中醫調理減緩症狀。

二尖瓣膜幾乎被細菌啃噬殆盡

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直到10月中旬，她開始覺得非常疲倦，半夜睡覺喘不過氣、甚至會發燒到攝氏38～39度，中間一度誤以為是胃不舒服去診所胃鏡檢查，後至友人介紹醫院住院治療超過一個星期以上，病情依然沒有起色，醫師表示她的心臟瓣膜損壞嚴重，需要進行開心手術。南部的家人希望她能轉至南部醫學中心治療，但陳老師當時健康已經每況愈下，必須靠著氧氣罩才能呼吸，根本不知能否撐過長途車程至外地，她當下立即決定轉院到花蓮慈濟醫院。

心臟血管外科張睿智副院長收治後，發現陳老師的心跳平均每分鐘超過100下以上，X光影像的心臟更腫大成正常的1.5倍，兩側肺部積水，已是嚴重心臟衰竭，必須立刻住院接受治療並盡快接受手術。經食道超音波更進一步發現除了二尖瓣膜上有細菌叢合併破損嚴重，連主動脈瓣膜上面也有同樣的狀況，雖然希望能盡全力保留她的瓣膜，但情況並不樂觀。

心臟停止跳動，徒手心臟按摩的真實案例，真實在台灣醫院的手術室發生。（花蓮慈濟醫院提供）

▲日劇「醫龍」徒手按摩心臟救命的劇情，真實在台灣醫院的手術室發生。（花蓮慈濟醫院提供）

隔日清晨進行手術前，一經麻醉導引，沒想到陳老師即休克心跳停止。醫療團隊緊急為陳老師壓胸進行心肺復甦術（CPR），力求讓她恢復心跳，就在千鈞一髮之際，張睿智副院長當機立斷決定緊急開胸，並直接深入胸腔徒手按摩心臟，在不斷按壓後陳老師終於恢復心跳。這時也發現，由於陳老師的心臟過於腫大而脆弱，以至於在之前CPR壓胸過程破了一個洞，當她終於回復心跳後，張副院長立即修補破洞，緊接著進行瓣膜手術。

不料除了二尖瓣膜幾乎已被細菌啃噬殆盡之外，如同手術前超音波檢查，主動脈瓣膜也是被嚴重感染損壞，只能馬上進行雙瓣膜置換，同時更發現細菌大軍已蔓延到上升主動脈內，造成大片細菌衍生物附著，為免感染加重，最後張副院長一併將一段上升主動脈剪除，換上人工動脈血管。

僅1分半鐘的時間可以做決定

張睿智副院長表示，分別置換二尖瓣膜與主動脈瓣膜對成熟的心臟外科醫師不是困難的術式。但陳老師同時感染二尖瓣膜、主動脈瓣膜和上升主動脈確實相當少見，加上心臟腫大到手術前就發生無法跳動的狀況。緊急情況發生的當下，要在1分半鐘的時間內決定要使用葉克膜或是開胸，考驗醫師的經驗和判斷能力，以及整個團隊的有條不紊，過程分秒必爭，不同的決定就會產生不同的後果。

術後積極復健提升心肺能力後，陳老師終於可以開口呼吸，原本走兩步就要停下來喘息，返回醫院時，心臟功能已經接近正常。

「如果當初搭救護車到高雄就醫，我一定撐不過而往生在路上。」陳老師說，「很難想像會遇到這麼艱難的考驗，真的只能感恩慈濟醫院，讓我也成為在東部被救回生命的一人，不論是醫師、病房護理師、復健老師，都是我的貴人，我一定會好好使用新的生命，也成為別人生命的一道光。」林欣榮院長也鼓勵陳老師，培育更多英才，讓將來也有更多優秀的醫護人員，可以一起守護東部。


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