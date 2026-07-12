幫孩子洗澡被嫌太久！人妻怨婆婆、大伯狂搶浴室「故意找她麻煩」

▲人妻抱怨孩子固定晚上8點左右洗澡，但婆婆、大伯卻會故意搶浴室。（示意圖／視覺中國）

文／CTWANT

「他們算故意找麻煩嗎？」一名人妻抱怨，孩子固定晚上8點左右洗澡，自己也會利用這段親子時光聊天，不料婆婆和大伯總是在同一時間搶用浴室，婆婆甚至直接開門查看，引發她強烈不滿。

這名人妻日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們現在住在婆家，而婆家洗澡、盥洗都是在同一間廁所，其他間只能單純上廁所用，她的孩子大約晚上8點或8點半洗澡，洗完剛好去睡覺，怎料婆婆每次都會搶著要同一時間使用浴室。

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人妻指出，不僅如此，大伯也喜歡在這個時間洗澡或刷牙洗臉，然後再指責她為何幫孩子洗那麼久，婆婆甚至會直接打開廁所門，看她和孩子到底在廁所做什麼。

人妻傻眼道，洗澡是她跟孩子的單獨時間，會趁這段時間聊學校、孩子自己遇上的事等等，而大伯明明晚上11點才睡覺，婆婆也是整天在家，懷疑2人是在故意找她麻煩。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「明明知道只有一間可以使用，還要在裡面聊天？這是別人的房子就要識相點，搬出去你們洗澡愛聊多久就聊多久」、「沒能力買房的悲哀，住婆家妳自己就認命一點」、「洗澡就洗澡，為什麼要在浴室裡面聊這些事情啊……我怎覺得你有問題你婆家的人也有問題？不就是互相的問題嗎」、「會不會覺得你們結婚生子、不搬走硬要住這裡，是在找他們麻煩……住的不舒服就是搬走最適合，沒錢買房租房那就是繼續承受」、「要聊出來再聊，怎麼在廁所聊呢，那我是不是也可以覺得妳是故意的呢？大家故意來故意去的，都一樣阿」。

也有人說，「要洗澡前先問他們有沒有要用，你要幫小孩洗澡了……最好跟他們說妳要用多久，反正妳有先告知了」、「可以討論全家使用的時間，做好時間表，大家就有規範，沒溝通就抱怨，這樣生活不痛苦嗎？」、「他們可能長久以來生活習慣就是這個時間，畢竟小孩洗澡時間是後來出現的，人家沒必要配合妳去更改自己生活習慣」。

還有人分享，「是的，找麻煩，早上我和小孩忙著趕上課，每天固定6:30刷牙洗臉，婆婆一定準時尿急」、「我是住婆家，我婆婆也很喜歡跟我搶浴室，他知道我幾點睡他就會搶先一步進去浴室洗澡，洗的慢就算了還要在裡面洗衣服，進去至少要1小時半」、「我婆婆會故意算好我要洗澡的時間倒他整天囤積的尿，再來優雅的洗尿桶，不給我洗澡」、「我家有個自私大伯也是這個樣子，整天在家沒工作，只要到家人下班他就要洗澡」。

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