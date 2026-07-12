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南海仲裁案10週年　外交部重申4原則：台灣應納入多邊爭端解決機制

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南海仲裁案十週年，外交部今（12日）重申，中華民國台灣關於南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變。中華民國台灣針對南海議題秉持「四點原則」，包括台灣應納入多邊爭端解決機制。外交部再次呼籲，任何涉及我國權益及南海區域行為規範討論，均不應排除我國參與，方能確保相關討論正當性。外交部反對任何一方在南海採取單邊擴張主義、灰色地帶脅迫、軍事化部署及其他破壞和平行為，呼籲相關各方恪守國際法及和平解決爭端原則。

外交部表示，中華民國台灣針對南海議題秉持「四點原則」，第一，南海爭端應依據國際法及海洋法，包括《聯合國海洋法公約》，以和平方式解決；第二，台灣應納入多邊爭端解決機制；第三，相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；第四，中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，並願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

外交部指出，根據「四點原則」，中華民國持續透過捍衛漁權、參與多邊協商、科學合作、人道救援及鼓勵海洋法研究人才等五項具體做法，積極與相關國家共同促進南海穩定，維護南海地區和平、人道、生態、永續及繁榮的價值。

外交部強調，作為國際社會負責任成員及南海區域重要利益關係方，外交部再次呼籲，任何涉及我國權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除我國參與，方能確保相關討論之正當性。

外交部表示，作為可靠的海洋夥伴，我國對南海諸島主權及權利主張均依循國際法及海洋法，並以太平島為基礎，在南海地區推動海事合作、環境保育、人道救援及科學研究，充分展現我國積極促進區域和平穩定及共同開發之負責任態度。

外交部也重申，外交部反對任何一方在南海採取單邊擴張主義、灰色地帶脅迫、軍事化部署及其他破壞和平之行為，並呼籲相關各方恪守國際法及和平解決爭端原則，避免採取任何升高緊張、製造衝突或破壞區域和平穩定之作為。我國將持續與理念相近國家及區域夥伴合作，共同維護南海和平穩定、航行與飛越自由，以及自由、開放、和平與穩定的國際秩序。

 
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