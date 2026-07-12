忠犬救小主人！黑熊突襲6歲男童　哈士奇狠咬熊屁股逼退

▲一頭黑熊突襲民宅朝車道6歲男童奔去，哈士奇英勇衝出來逼退黑熊救主。（翻攝YT@ABC News）

圖文／鏡週刊

哈士奇向來以精力充沛著稱，沒想到保護家人時更是霸氣十足。日前在美國康乃狄克州，一隻名叫「貝拉」（Bella）的哈士奇混血犬上演了英雄救主的驚險戲碼。當時一頭黑熊直奔車道上的6歲男童，危急時刻，貝拉毫不猶豫地衝上前，勇敢阻擋在黑熊與孩子之間，成功嚇跑這不速之客，保護小主人全身而退。

哈士奇英勇護主？

男童父親塔札拉（Jeffrey Tazzara）當時正準備帶著全家出門過節，突然聽到貝拉發出前所未有的警戒吠叫，警覺不對勁的他立刻衝出門，便目睹了愛犬英勇護主的震撼畫面。貝拉不僅緊追黑熊不放，甚至還趁隙咬了熊的屁股，逼得黑熊落荒而逃，最後只能鑽進船底狼狽竄進森林。

家人如何獎勵忠犬？

塔札拉笑稱為了獎勵這位大功臣，下次的家庭牛排夜絕對會替Bella留一塊大肉，並提到貝拉平時就過著備受寵愛、自由自在的幸福生活。這段監視器畫面曝光後，網友紛紛大讚Bella簡直是當之無愧的英雄，對主人的忠誠與勇氣令人感動不已。

當地黑熊頻繁出沒？

針對近期黑熊頻繁出沒住宅區的現象，康乃狄克州相關單位提醒，民眾平時應移除鳥類餵食器等可能引誘熊隻的食物來源。若遇到黑熊，務必保持冷靜並拉開距離，大聲發出聲音讓熊知道人類的存在，切記不可餵食或主動靠近，以免發生危險。



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