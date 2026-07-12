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台鐵582筆土地被占用　201億資產卡在地方政府手中

▲▼台鐵首開放電聯車出租廣告,EMU900型,電聯車,區間車。（圖／台鐵公司提供）

▲根據台鐵盤點，迄今仍有582筆土地遭占用。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

坐擁土地價值逾9千億元的台鐵，因資產無法有效轉化營收，長年虧損，成「全台最窮的大地主」，根據台鐵盤點，迄今有582筆土地仍遭占用，公告現值約201.92億元，其中不乏北市忠孝東路黃金地段。台鐵表示，占用土地幾乎都是地方政府開闢道路及溝渠等公共設施使用，未來配合都市計畫變更爭取降低占用情形。

台鐵長年虧損無法脫貧，公司化後雖逐年減虧，不過去(114)年底仍虧損94.3億元，而台鐵名下不少土地及資產「看得到、吃不到」，無法用來補足虧損。

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根據台鐵公司盤點，截至目前為止，台鐵被占用土地約有582筆，面積共19.25公頃，公告現值高達201.92億元，皆為地方縣市政府開闢作道路及溝渠使用。公告現值最高的前3筆土地位於台北市塔城街、大業路及忠孝西路。

此外，台鐵迄今閒置土地也有32筆，面積共有3.48公頃，公告現值約3.53億元，現值最高的前3筆皆為舊龍井支線廢線後之土地。

台鐵公司表示，被占用土地皆為各地方政府開闢為道路或溝渠供公共使用，地方政府尚未編列預算取得土地；閒置土地則為台鐵廢棄淡水、中和及龍井支線等路線。

針對土地佔用或閒置降低作為，台鐵表示，針對被占用土地，由於目前占用者為地方政府，將於各地方政府辦理都市計畫，通盤檢討或個案變更時，積極主動提出以被占用公共設施用地作為其他變更高價值土地之優先回饋標的，以排除占用並創造土地開發效益。

至於閒置土地，台鐵表示，為降低其他可開發土地都市計畫變更回饋負擔，增加都市計畫變更後可開發土地建築面積，將請地方政府協助錄案優先列為該區都市計畫變更時，其它可開發建築用地之回饋標的。

此外，為降低土地閒置狀況，台鐵規劃於不妨礙土地使用分區管制之原則下，以辦理出租活化土地。

台鐵說明，閒置土地預定年度降低5%，111年度底原有50筆，112年已處理12筆，降低24%，113年處理4筆，降低8%，115年5月底再處理2筆，也降低了4%。

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