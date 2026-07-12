鏘男報案驚喊：有人要抓我！警衝場救人...意外抄出毒品分裝廠

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（11日）中午颱風過境，30歲的越南籍阮姓男子，疑因在家吸毒過量、整個人過嗨，竟自己打電話報警「有人要抓我！」。警方趕抵現場，一進門就看到阮男赤裸上身、精神恍惚地在胡言亂語。眼尖的員警發現屋內瀰漫毒品惡臭，更擺滿大量毒咖啡包與分裝封膜機，當場破獲這處「毒品分裝場」，隨後更搜出安非他命及K他命等毒品，訊後將阮男及妻子、杜男依毒品罪送辦。

▲越南籍阮男裸上身蹲在地上接受警方盤問 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警分局光華派出所員警昨天中午接獲報案，指稱轄內四維路有糾紛案件，立刻趕赴現場。不料大門一開，報案的越南籍阮姓男子卻赤裸著上身、情緒異常激動。在阮男同意下入內查看時，聞到屋內瀰漫著刺鼻的毒品燃燒氣味，並發現疑似毒品咖啡包及包裝袋。屋內除了阮男外，還有阮男的26歲越籍妻子（經查為失聯移工）及另一名24歲越籍杜姓男子。

經警方對租屋處執行地毯式搜索，當場查扣毒品咖啡包共416包、毒品卡西酮粉末，以及安非他命、K他命、中型封膜機、分裝器具、空夾鏈袋、大量全新包裝袋及手機、平板等關鍵證物。

據悉，這處毒品分裝廠是由阮男出面承租，現場分裝工具齊全、鐵證如山，但這3名越南籍毒蟲，卻當場全部失憶，拒絕承認這些毒品是誰的。全案訊後依違反《毒品危害防制條例》將3嫌移送新北地檢署偵辦，並將持續向上溯源。

▲▼警方查獲毒品咖啡包及安非他命、K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）