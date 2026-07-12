國道警小隊長與隊員口角　拍槍套嗆「很不爽想開槍」挨告恐嚇

▲國道警局第七大隊大甲分隊遭指控，1名隊員在辦公室遭1名小隊長當眾喝斥、甚至拍槍套恐嚇。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊遭指控，1名隊員在辦公室遭1名小隊長當眾喝斥、甚至拍槍托威脅，隊員認為遭受恐嚇，已經報警處理。國道警局第七大隊今天（12日）表示，該案已由大隊進行調查處理中，後續將秉持勿枉勿縱原則，依法查明相關事實並妥適處理。

該名隊員家屬在網路指出，「警察的槍，是對向壞人，還是用來逼退同仁？台中警爆辦公室當眾恐嚇。」電視劇辦公室拔槍恐嚇的情節，竟然發生在另一半身上，身為警眷，看著丈夫循規蹈矩在體制內工作，卻因為值勤案件，在滿是民眾與警員的分隊辦公室內，被同事幫眾怒斥、摔裝備，作勢摸槍托恐嚇，還揚言「我很不爽，很想開槍！」

家屬說，事發後，他依循體制向上反映，結果長官以「情緒失控」為由，嘗試將這起嚴重恐嚇事件內部化、冷處理。事發至今對方依然領槍執勤，而我們，只能在恐懼中等待那顆不定時炸彈爆發。為了保護自己，也為了不讓這種職場暴力繼續發生，我們正式前往派出所提告「恐嚇罪」，並連同「職霸法」程序申訴。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，本月3日傍晚6時發生本件糾紛，經查，該名隊員與該名小隊長在單位內因故發生口角，小隊長情緒激動時對另1名同仁的抱怨言論及手部拍槍套動作，致使該隊員認為已涉及恐嚇。

國道警局第七大隊說，事後小隊長雖兩度向隊員表達歉意，但隊員不予接受，自行前往豐原警分局派出所提出恐嚇告訴。全案已由本大隊調查處理中，後續將秉持勿枉勿縱原則，依法查明相關事實並妥適處理。