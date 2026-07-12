找到長新冠疲勞憂鬱元凶！日本最新研究：體內「疱疹病毒」被活化

▲新冠肺炎患者即便康復後，仍飽受後遺症所苦。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

長新冠謎底揭曉！日本東京慈惠會醫科大學最新研究發現，病患康復後持續出現的疲勞與憂鬱等後遺症，主要是因體內潛伏的「疱疹病毒」遭新冠活化，進而產生名為「SITH-1」的蛋白質，導致大腦功能低下。此突破性發現，將可望為飽受新冠後遺症所苦的患者，帶來全新且精準的治療。

根據《日本放送協會》，世界衛生組織（WHO）統計報告指出，全球約有6%的新冠肺炎確診者，在康復後會面臨俗稱「長新冠」的後遺症糾纏，常見症狀包括極度疲憊（慢性疲勞）、抑鬱與脫髮等。然而，過去醫學界對於這些後遺症的具體引發機制與病因，始終未能完全釐清，也讓許多患者求助無門、深感痛苦。

為了解開長新冠的致病謎團，由日本東京慈惠會醫科大學等團隊組成的研究小組，針對150多名因長新冠後遺症前往醫療機構就診的病患進行血液分析。

實驗結果發現，在出現疲勞等症狀的受試者中，高達約7成的患者血液裡，都被檢測出含有名為「SITH-1」的蛋白質。這種蛋白質非常特殊，只有當人體內潛伏的某種疱疹病毒被重新活化時，才會被製造出來。

為了進一步證實該蛋白質與後遺症的直接關聯，研究團隊在老鼠身上進行更深入的實驗。科學家刻意提高老鼠體內的「SITH-1」蛋白質含量，結果發現，老鼠大腦中的神經傳導物質數量明顯減少，直接導致大腦功能出現衰退現象，隨之而來的就是表現出極度疲倦、精神抑鬱等與人類長新冠高度吻合的症狀。

因此，研究團隊得出結論：新冠病毒入侵人體後，會活化原本潛伏在體內的疱疹病毒，進而產生「SITH-1」蛋白質，這才是導致慢性疲勞等後遺症的關鍵元凶。

這項醫學新發現成為了未來藥物與療法的明燈。東京慈惠會醫科大學講師岡直美表示，「對於患者而言，找不到病因、沒有對症下藥的治療方法是最痛苦的事。不過，現在我們已經看見了希望，未來有機會開發出能『直接針對病因切入』的全新治療手段。接下來，我們將會持續推進這項研究。」