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最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區客家文物館走道今（12）日清晨驚傳死亡案件，一名男子被人發現倒臥在走道地面，已明顯沒有生命跡象。警方獲報到場後確認人已死亡，初步研判死亡時間可能已超過2到3小時。原本死者身分不明，經警方後續查證，確認死者是李姓高中生，今年11月才滿18歲。

▲李姓少年被發現陳屍在客家文物館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓少年被發現陳屍在客家文物館，最後身影曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這起案件發生在12日清晨6時許，有民眾在客家文物館走道發現李姓少年倒臥地面，嚇得趕緊報警處理。警方與救護人員到場後，發現李姓少年已無呼吸心跳，明顯死亡，現場並在他身旁發現不明液體以及罐子，至於該液體與死亡原因是否有關，仍有待進一步調查釐清。

李姓少年生前最後身影也曝光，從監視器畫面可見，他深夜獨自出現在客家文物館周邊，身影一度在館舍內附近出現，之後未再離開。警方目前已調閱周邊監視器，釐清李姓少年深夜外出後的移動路線，以及抵達現場前後是否有與其他人接觸。

▲李姓少年被發現陳屍在客家文物館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓少年被發現陳屍在客家文物館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方通知家屬後，李母趕到現場，面對突如其來的噩耗相當傷心、錯愕。據了解，李姓少年目前仍是高中生，平時看起來沒有明顯異狀，事發前也沒有特別預兆，家人完全沒有心理準備，如今突然傳出憾事，讓家屬一時難以接受。

由於李姓少年今年11月才滿18歲，仍屬未成年，警方對於相關案情也相當謹慎處理。目前初步清查，現場並未發現明顯打鬥痕跡，至於他為何會出現在客家文物館停車場，以及確切死亡原因，仍待檢警相驗後進一步釐清。警方表示，目前已封鎖現場採證，全案將報請檢方相驗，釐清真正死因

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