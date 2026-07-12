巴威警報解除！馬太鞍堰塞湖解除黃色警戒　最新空拍照曝

▲馬太鞍溪堰塞湖12日上午最新空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

中央氣象署12日上午8時30分解除巴威颱風海上及陸上颱風警報。林業及自然保育署花蓮分署隨即進行無人機空拍確認，馬太鞍溪上游未形成新堰塞湖、河道無堵塞且下游河道水位無異常下降；另依中央氣象署最新雨量資料分析，已符合解除黃色警戒標準，花蓮分署於今日上午8時30分同步發布解除馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒。

▲▼上游未形成新堰塞湖、河道無堵塞且下游河道水位無異常下降。

花蓮分署表示，依據馬太鞍溪上游集水區前72小時累積雨量（QPE）及未來24小時預測累積雨量（QPF）綜合研判，總雨量未達400毫米，符合解除黃色警戒條件。解除警戒範圍包括光復鄉大平村、大同村、大安村、大馬村、大華村、北富村、東富村及鳳林鎮北林里，以及鳳林鎮長橋里、山興里、大榮里，另包含萬榮鄉明利村及明利村馬太鞍部落。同時，馬太鞍溪河川區域內各施工單位，包括交通部公路局、經濟部水利署及相關施工廠商，也同步解除警戒措施。

花蓮分署提醒，雖然馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒已解除，但各相關單位仍應持續留意山區降雨及河川水位變化，請經濟部水利署、交通部公路局及各施工廠商，應落實工區安全管理，並依現場天候及水文狀況適時調整作業，以確保人員及工程安全。

至於萬里溪堰塞湖，目前仍維持紅色警戒。花蓮分署指出，堰塞湖滿水位高程約為海拔1,086公尺，截至12日上午8時湖面水位為海拔1080.65公尺，蓄水量約419.28萬立方公尺，約占總庫容82.2%，已接近蓄滿，因此會依蓄水量及整體監測結果，評估是否解除或持續維持紅色警戒。

