逛唐吉訶德「找不到商品、像迷宮」！旅日達人曝巧思：是故意的

▲唐吉訶德。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近日有台灣遊客發文詢問，日本唐吉訶德有哪些必買商品，對此，日本旅遊達人林氏璧表示，即使知道要買什麼，也不一定找得到；他解釋，這樣混亂的購物環境，其實不是店家規劃失誤，而是刻意設計的經營方式，「就是希望讓人有尋寶的感覺！」這番話引起不少網友共鳴，「真的常常迷路走不出來。」

擁擠陳列並非失控 刻意打造尋寶體驗



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林氏璧在臉書粉專發文，唐吉訶德店內狹窄空間、密集貨架與複雜動線，被稱為「壓縮陳列」。顧客進入賣場後，可能感到擁擠、混亂，甚至分不清方向，但這正是品牌希望營造的購物感受。這套經營手法是唐吉訶德創辦人安田隆夫發明的獨門商法，他也曾多次在著作中分享相關理念，雜亂、擁擠的空間，竟然能激發客人翻箱倒櫃挖寶的樂趣，「這正是唐吉訶德的最初原型。」



安田隆夫也制定與傳統零售陳列方式相反的「三難原則」，難找、難拿、難看見，讓顧客在迷宮般的走道中尋找商品，在不起眼的角落發現價格便宜或具有特色的商品時，會感受到更強烈的驚喜與成就感。

反向操作「三難原則」 讓購物變成遊戲



此外，唐吉訶德刻意縮窄走道，並把商品從地板一路堆到天花板，顧客在移動及尋找商品時，會經過原本沒有打算購買的零食、藥妝或電器，進而臨時放入購物籃，複雜的動線也讓顧客留在店內的時間變長。

店內各種手繪POP海報，也是策略的一環，林氏璧指出，充滿了「激安」、「數量限定」、「擔當者掛保證」、「 便宜到爆」的字眼，營造出一種祭典般的氣氛，讓人產生不買可惜的錯覺。

貼文一出，網友超有感，「原來是密室脫逃遊戲的概念嗎」、「原來『找不到』是真的」、「我常常在唐吉找東西找到懷疑自己脫窗」、「我真的在唐吉訶德裡面迷路走不出來」、「他的擺法讓人看了很躁，然後請的店員都不曉得商品在哪」。