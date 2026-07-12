颱風遠離！太平山森林遊樂區7/13恢復營業　步道局部開放

▲太平山森林遊樂區13日(一)上午8:00起恢復開園。（圖／林業宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

巴威颱風過後，太平山國家森林遊樂區經現場勘查及進行區內環境與各項設施巡視整備，訂於7月13日(一)上午8:00起恢復開園，當日蹦蹦車第一班次9:30行駛，原太平山俱樂部第一場導覽為9:50。

林業及自然保育署宜蘭分署，提醒區內各場域管制開放狀態如後:1. 宜專一線7K及16.8K單線雙向通行、2. 見晴懷古步道局部開放至750m、3. 茂興懷舊步道局部開放至200m、4. 鳩之澤家庭湯屋及餐廳整修無開放、5. 中間服務站整修無開放(僅開放1間無障礙公廁)、6. 森林護照集章處移至太平山莊服務站。

林業及自然保育署宜蘭分署提醒民眾從事戶外活動請隨時關注公路局網站訊息(https://www.thb.gov.tw/)，也需查詢氣象資料，以維旅遊安全。太平山相關訊息可上太平山官網 (http://tps.forest.gov.tw) 、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)及FB粉專(http://www.facebook.com/tps100.forest/)查詢。