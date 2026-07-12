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凌濤嗆柯文哲無中心思想　「2024撕藍白協議又想跟賴清德合作」

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲凌濤嗆柯文哲，「選前可以跟藍簽六點協議，選後馬上說要跟賴清德合作。」無中心思想（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨與民眾黨目前在面對年底地方選舉頻頻喊出藍白合，並於宜蘭縣、嘉義市、新竹市採取合作模式，但民眾黨前主席柯文哲日前接受專訪時卻語出驚人指出，「總統賴清德上任後若採取跟民眾黨合作的態度，今天國內政局不會亂成這樣」。國民黨桃園市議員凌濤對此怒批，2024年六點協議是柯文哲撕的，竟然又還說可以跟賴清德合作，價值跟中心思想到底在哪裡？這是民眾黨的科學理性務實嗎？

柯文哲日前接受專訪時談到「聯合政府」需要賴清德總統來解決，而他也同樣認為，若賴清德上任時能跟民眾黨採合作態度，今天國內政局不會如此紊亂，他還說，「每一個案子都應該要坐下來討論，若可以慢慢把合作精神帶入華人社會，這些都可以改變」。

凌濤11日在政論節目《TVBS戰情室》中痛批，看到柯文哲的專訪後很多國民黨支持者是有情緒了，柯文哲竟然還在談2024不排除跟賴清德合作，那時候藍白在君悅是否定所有阻礙藍白合的人，就是希望有價值理念對抗對抗民進黨施政，結果2024年六點協議是柯文哲撕的，竟然又還說可以跟賴清德合作，「那你的價值跟中心思想到底在哪裡？選前可以跟藍簽六點協議，選後馬上說要跟賴清德合作。」

凌濤直言，對於柯文哲司法纏身，國民黨也是選擇聲援，但柯文哲卻持續放任母姊會、那對夫妻（指民眾黨松山信義市議員參選人許甫、民眾黨團主任陳智菡）搞得烏煙瘴氣，民眾黨的中央一天對議員、基層東罵西罵，立委被趕走、議員也退黨，這是民眾黨的科學理性務實嗎？「核心價值的路線是不能撼動的，不能這樣玩政治啊！」

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