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李在明政府親中？美日14國要求「中國遵守國際法」　傳南韓未加入

▲▼中國海警船在南海黃岩島一帶航行，菲律賓海岸警衛隊飛機在附近海域巡邏。（圖／路透）

▲中國海警船在南海黃岩島一帶航行，菲律賓海岸警衛隊飛機在附近海域巡邏。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美、日等14國發表聯合聲明，重申將堅定維護自由開放的印太地區航行自由，強烈反對任何企圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。該聲明選在常設仲裁法院否定中國「九段線」主張的南海仲裁案判決10週年之際發布；然而同樣身為美國印太重要盟友的南韓卻缺席，引發國際社會質疑其是否因顧忌中國而退縮。

常設仲裁法院（PCA）在10年前的南海仲裁案中，判決菲律賓勝訴，並明確指出中國以「歷史性權利」為由在南海劃設的「九段線」毫無法律依據。美國國務院於當地時間11日發表聯合聲明，指出這項判決是重要的里程碑，且對中菲雙方具有最終的法律約束力。

美國國務院中更強調，「我們重新確認海洋爭端必須依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）解決，強烈反對任何威脅區域和平穩定、試圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。」

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

▲為了在南海驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

根據韓媒《朝鮮日報》，美方這份聯合聲明直接將矛頭對準中國，嚴厲譴責其動用海警船與軍隊，在海空域干擾、阻礙或威脅其他國家的合法活動。聲明批評，中方的霸權行徑已經嚴重威脅到各國船員與漁民的安全，破壞了印太區域的和平與安全。

本次聯名力挺國際法的14個國家，除了美國、日本、菲律賓、澳洲和紐西蘭等美國主要印太盟友外，還包括加拿大、英國、德國、義大利，以及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等歐洲夥伴，這些國家皆在「自由開放的印太地區」事務上擁有重大實質利益。

不過，身為區域核心成員的南韓卻並未出現在名單中，此舉被外界普遍解讀為是基於外交與經濟考量，不願過度刺激北京政府。對此，華府外交界與安全專家表達深刻擔憂。美國智庫與專家紛紛指出，中國目前正複製在南海劃設九段線的惡劣擴張手法，試圖將具備重要經濟、軍事與外交戰略價值的黃海（西海）「內海化」。

▼中國在黃海設置的「深藍2號」頂端的監視塔，底部則沉入海底。（圖／南韓國會議員嚴泰永）

▲▼中國在黃海設置的「深藍2號」頂端的監視塔，底部則沉入海底。（圖／南韓國會議員嚴泰永）▲▼南韓總統李在明出訪蒙古國時射箭。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明出訪蒙古國時射箭。（圖／VCG）

事實上，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）調查發現，去年就曾發生過中國出動3艘艦艇，在黃海海域對南韓調查船進行長達15小時的追擊與施壓恐嚇。

針對南韓李在明政府在此議題保持低調與缺席，國際學者發出強烈警告。華府最具影響力的保守派智庫之一「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員葉望輝（Stephen Yates）便直言，「如果南韓再不採取嚴肅認真的行動，一旦錯過黃金時間，下場恐將變成像菲律賓一樣。」

澳洲雪梨大學美國研究中心主任格林（Michael Green）也公開呼籲，南韓身為民主陣營的一員，在印太地區維護國際規範、抵抗威權擴張的事務上，「顯然還有更多可以貢獻與努力的空間。」

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