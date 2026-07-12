80歲川普炫耀「體檢結果完美」　認知測試3度滿分過關

▲川普炫耀自己體檢完美、認知測試滿分。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普11日宣布完成最新一次健康檢查，而且結果堪稱「完美」。他同時透露，自己主動要求進行認知能力測試，3度全部答對，拿下滿分。

體檢完美認知滿分 川普發文反擊

《路透社》報導，川普在真相社群發文表示，他剛在華特里德國家軍事醫療中心（Walter ‌Reed National Military Medical Center）完成一次「完美的體檢」。

他說，「我每6個月做一次，還申請認知測試，是唯一這麼做的總統。共有3次，而我全部過關，每題都答對。」

川普也直接點名痛批《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）。

哈伯曼與史旺（Jonathan Swan）聯名新書《政權更迭：川普帝制總統任期內幕》引發廣泛討論。書中提及，部分白宮幕僚對川普的年齡、體力與健康狀況感到憂慮。

高齡總統隱憂 拜登為此退選

川普長期公開強調自己認知測試表現優異。不過，白宮隨後澄清，川普貼文所指的是5月底進行的健康檢查，當時院方也宣布他身體狀況極佳。

川普今年6月14日年滿80歲，成為美國史上最年長的在任總統。前總統拜登的認知能力疑慮，導致他在2024年宣布放棄競選連任後，高齡領導人的身心狀況，已成華府反覆出現的問題。