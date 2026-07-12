像有結界！巴威「一路避開台灣」　萬人堅信原因：眾神所在之島

▲巴威颱風北轉避開台灣。（圖／CIMSS）



記者劉維榛／綜合報導

巴威颱風最新路徑讓不少人直呼不可思議，不僅一路避開台灣北部，最後直接朝中國沿海前進。婦產科名醫施景中也在臉書發文形容，「真的，就好像有個結界在台灣上空一樣。閃過了北台灣，不敢越雷池一步」，吸引網友留言直呼「眾神所在之島」、「台灣關關難過、關關過」。

施景中在臉書分享衛星雲圖與風場圖指出，巴威颱風就像刻意避開台灣一般，發文寫下「真的，就好像有個結界在台灣上空一樣。閃過了北台灣，不敢越雷池一步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「巴威整顆送中國」超佛心走位 網笑：颱風楷模



貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「眾神所在之島」、「有趣的是颱風的下身還一度卡在菲律賓呂宋島」、「真的第一次見到如此走法，奇妙了」、「整顆好好的，送中國」、「天佑台灣，台灣人要善良喔，神明才會一直保護我們」、「遙控器終於會用了」。

不僅如此，一名網友在Threads也分享巴威颱風動態圖，只見颱風接近台灣北部時，路徑突然北轉，隨後直奔中國浙江、上海一帶，畫面再次掀起討論。萬人紛紛驚呼，「它最接近我們宜蘭的時候，剛好是缺了一角那裡，好神奇」、「快到台灣時，整個往北跳躍式的移動欸！這個有夠玄」、「這是不是類似籃球的轉身過人？相當流暢呀」。

也有不少網友認為，這次巴威颱風雖然帶來降雨、放颱風假，但幸運沒有造成重大災情，因此留言表示，「雨有了、風有了、假有了，就是災情沒有，這颱風根本颱風楷模」、「巴威颱風再次告訴大家，神明是真實存在的」，相關話題持續在社群平台發酵。

非結界！氣象專家解密 高壓西伸致巴威轉彎



對此，氣象專家吳聖宇在臉書分析，周六下午開始，巴威的移動角度從北北西略往西北偏，傍晚的1~2小時甚至有點偏西北西，逐漸往大陸浙江沿岸靠近；由於它的颱風中心距離陸地有200公里以上，因此應該跟台灣地形的相關性不大。

吳聖宇指出，有可能是先前提到，周五、周六之間高壓有機會稍微西伸所造成，不過西伸的幅度相當有限，因此颱風往西偏的角度仍然不大，最後仍然讓颱風保持一定的距離，繞過台灣後，往浙江而去。