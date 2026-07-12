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札幌冷血情殺！33歲男「持榔頭重擊嫩妹」　伴屍2小時進警局自首

記者羅翊宬／編譯

日本北海道札幌市昨（11）日驚傳一起駭人聽聞的冷血情殺案！一名33歲的男子岡本優斗，涉嫌在住宅內手持榔頭，殘忍狠敲年僅20多歲的小女友，導致女方頭部重創當場慘死。兇嫌在行兇2小時後，自行步入警局自首，全案因此曝光。目前當地警方已依殺人罪嫌將其逮捕，並全力釐清確切的犯案動機。

伴屍2小時！冷血男步入警局自首：我殺了女友

根據《日本放送協會》（NHK），這起震驚當地的命案發生在日本北海道札幌市厚別區青葉町的一處公寓。涉案男子為現年33歲、自稱是兼職工人的岡本優斗。

警方調查指出，案發時間約在11日下午2時，岡本優斗涉嫌在自家公寓房間內，與疑似為其女友的20多歲女性發生爭執。不料他竟痛下殺手，隨手拿起榔頭朝女方的頭部猛烈痛擊，導致女子當場頭破血流，失去生命跡象。

令人毛骨悚然的是，岡本優斗在行兇後並未立刻報警，而是伴屍了將近2個小時。直到當天下午4時以後，他才神色自若地走進附近警局，向值班警員坦承「我殺了女友」，這起恐怖的公寓情殺案才因此曝光。

現場尋獲染血金錘！犯嫌落網悔嘆：做了無法挽回的事

接獲報案後，大批警力火速趕往現場，一推開公寓房門，就發現該名女子倒臥血泊，頭部有嚴重致命傷，早已明顯身亡。警方隨後也在房間內，當場查獲了一把「沾滿鮮血的榔頭」，研判就是岡本優斗行兇時所使用的兇器。

面對警方訊問，岡本優斗對自己的犯行供認不諱。眼見法網難逃，他神情懊悔地向警方坦承，自己一時衝動鑄下大錯，「我做了一件無法挽回的事。」

據悉，案發地點距離JR新札幌站以東僅約600多公尺，附近皆是密集的住宅與公寓大樓，平日環境相當單純。這起兇案也讓附近鄰居感到震驚與不安。目前警方正進一步核實死者的確切身分，並針對兩人的感情狀況與案發經過展開深入調查。

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