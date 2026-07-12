　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

北京稱擁有菲律賓巴丹島　一張圖看懂4手法！跟對付台日高度一致

▲▼北京近日宣稱自古擁有菲律賓巴丹島主權，其操作手法與對付台日高度一致。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲北京近日宣稱自古擁有菲律賓巴丹島主權，其操作手法與對付台日高度一致。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者陶本和／台北報導

南海仲裁案屆滿十週年，但中國近年並未收斂在區域間的擴張，對外展現出更強的侵略性。對此，一位國安官員表示，北京近期在島鏈間一連串的海上軍事與法律戰動作，核心目標就在於控制整個第一島鏈區域，其宣稱自古擁有菲律賓巴丹島，操作手法就與對付台日高度一致；該位官員也歸納出4個手段，分別是：法律敘事先行、體制內學者與官媒發動歷史的再詮釋，接著進行國際的認知作戰，同時以海警執法、飛彈試射「核威嚇」進行海上灰色地帶壓迫。

近期，在區域間的安全情勢上，值得注意的是，北京新一波法律戰與軍事威嚇高度同步。今年6月至7月間，中國海警岱山艦與秀山艦編隊接連闖入台灣東部經濟海域、日本經濟海域等水域宣稱「執法巡查」，並廣播、喊話行經商船。

國安會秘書長吳釗燮更公開透露，我方一度掌握超過110艘中國軍艦與海警船在第一島鏈周邊活動，創下二戰以來歷史新高；同時，中國上週更公開自核潛艦向太平洋試射潛射彈道飛彈，彈道飛越菲律賓，挑釁意味極為濃厚。

北京宣稱擁有菲律賓巴丹島主權　手法跟對付台日高度一致

針對北京近日宣稱自古擁有菲律賓巴丹島主權一事，國安官員表示，中國近期將主權聲索範圍擴大至菲律賓北端的巴丹群島，甚至在國際與內部社群拋出「巴丹群島自古屬於中國」的虛假敘事。

他說，這種操作模式與北京長久以來用來對付台灣、日本琉球（沖繩）的做法完全一致。其核心戰略在於「法律敘事先行」，先透過偽造歷史與製造所謂的法理理由，進而在國際間發動認知作戰，隨後結合日漸升高的海上「灰色地帶」行動壓迫周邊鄰國，企圖迫使各方最終屈服於北京的意志。

國安官員表示，北京在2013年便曾透過官方媒體刊登學者文章質疑琉球歸屬，並在2023年由中國國家主席習近平刻意提及琉球歷史檔案，宣稱成立專門研究機構。

接著，至2025年11月，北京藉口不滿日本政要對「台灣有事」的發言期間，隨即高調喊出清算琉球主權舊帳，並派出海警船密集侵入釣魚台領海，創下全年在鄰接區活動357天的歷史紀錄。

歸納操作4手法　法律敘事、體制內運作、國際認知戰、海上壓迫

國安官員認為，中國的做法是把妄想營造成既成事實。他說，不論是琉球還是巴丹，都是中國從第一島鏈兩端質疑鄰國領土主權的戰略支點。這套劇本都是法律敘事先行，然後由體制內學者與官媒發動，進行歷史與條約的「再詮釋」，接著搭配國際認知戰，同時海警進行所謂的「執法」與飛彈試射的「核威懾」，試圖逼周邊國家就範。

在歷史的「再詮釋」方面，該位官員表示，北京長年以漢人沙文主義視角，將台灣多元的歷史簡化並強行納入其大一統敘事，做為聲索主權的依據；如今在巴丹島議題上，中方學者同樣強行將明代文獻中的古航路痕跡，以及台灣蘭嶼達悟族與巴丹伊凡坦人的南島語族血緣關係，扭曲轉化為中國擁有主權的證明。

他表示，這種手法刻意忽視了南島語族原鄉在台灣原住民而非漢人的歷史常識，強行將兩地純粹的文化連結偷換成威權擴張的法理基礎，「按照中國的邏輯，紐西蘭與太平洋區域各國都有深厚的南島民族血緣，同樣的也可以類推為自古屬於中國，根本是強盜邏輯」。

其次，在國際條約與法理理由的詮釋上，北京長年透過片面的方式解讀歷史法律文件，藉此在國際間否定台灣實質管轄的現狀；這次對付巴丹群島，中方學者則極力挖空1898年美西《巴黎條約》與1895年《馬關條約》的條文。

國安官員指出，這是刻意忽略西班牙早在1783年就實質統治巴丹，以及馬關條約所割讓的台灣附屬島嶼從未包含巴丹的史實，強行解讀出巴丹應在二戰後隨台灣一併歸還中國的虛假歷史法理。

在認知戰操作上，國安官員表示，官學媒與網路社群的協同放大方面，北京擁有很強的動員能力。過去在對台操作時，中方透過所謂「學者」倡議定調，再結合官媒官宣及內容農場傳播這類輿論。

官員指出，這次對付菲律賓，中方同樣採取這樣的複合手法，先由暨南大學等體制內核心學者召開低調研討會定調，同日由自然資源部發布法律意見書，隨後動員搜狐、網易、抖音等平台的大批協同帳號，以高度雷同的聳動標題進行鋪天蓋地的轉發，甚至外溢到臉書等牆外社群。

最後，北京則展開新一階段的海上灰色地帶的脅迫，國安官員指出，一如對台、對日的手段。北京長年以「執法」為名，出動海警船在台灣周邊海域常態化騷擾，企圖創造否定我方管轄權的新常態。

他表示，北京在拋出巴丹主權論述的同一週內，中國海警岱山艦與秀山艦便同步在台海與巴士海峽周邊進行所謂「執法」，甚至首度自核潛艦向太平洋試射潛射彈道飛彈。這種將法律輿論鋪墊與實質軍事威嚇緊密結合的流路，完全是複製對台施壓的行徑。

吳釗燮示警：中國正以漸進式擴張　迫使第一島鏈轉化為連動的「單一戰區」

因此，吳釗燮日前才發出示警，點出中國正以漸進式擴張、不斷以低於戰爭門檻的手段步步進逼，企圖把台灣東部海域塑造成不可逆的「新常態」，甚至迫使第一島鏈轉化為連動的「單一戰區」，同時威脅日本與菲律賓。

國安官員指出，台日菲三方及國際社會應正視中國同步展開的法律戰、認知戰與海上灰色地帶騷擾，及早在初期加以阻止，才能共同守住這關乎全球安全穩定與繁榮發展的第一島鏈防線。

本文作者

陶本和

看更多 ››

最近的報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威神轉！　醫定格一看「像一張人臉」
快訊／世界盃4強賽程出爐！　創兩大超狂空前紀錄
快訊／阿根廷闖進4強！
快訊／延長賽下半場香蕉球破網！　阿根廷2比1討回領先
巴威離開！各地飛機「朝桃機前進」　網見1圖：魔王級挑戰來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

佀廣洋120公斤沒當兵？　名嘴曬2020年照片：應公開兵役體檢紀錄

巴威離台菜價漲！北市蔬菜水果到貨量減少　平均漲價10多元

張景森批「防颱假」討好選民　蔣萬安：中央預測北部有嚴重影響

張景森：蔣萬安自創防颱假　各縣市競相「濫放颱風假」的開始

網盼颱風「災後復原假」　蔣萬安：中央已宣布陸警海警都解除

南海仲裁案10週年　外交部重申4原則：台灣應納入多邊爭端解決機制

車主注意！巴威颱風遠離　台北市1700恢復紅黃線管制

北京稱擁有菲律賓巴丹島　一張圖看懂4手法！跟對付台日高度一致

凌濤嗆柯文哲無中心思想　「2024撕藍白協議又想跟賴清德合作」

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

佀廣洋120公斤沒當兵？　名嘴曬2020年照片：應公開兵役體檢紀錄

巴威離台菜價漲！北市蔬菜水果到貨量減少　平均漲價10多元

張景森批「防颱假」討好選民　蔣萬安：中央預測北部有嚴重影響

張景森：蔣萬安自創防颱假　各縣市競相「濫放颱風假」的開始

網盼颱風「災後復原假」　蔣萬安：中央已宣布陸警海警都解除

南海仲裁案10週年　外交部重申4原則：台灣應納入多邊爭端解決機制

車主注意！巴威颱風遠離　台北市1700恢復紅黃線管制

北京稱擁有菲律賓巴丹島　一張圖看懂4手法！跟對付台日高度一致

凌濤嗆柯文哲無中心思想　「2024撕藍白協議又想跟賴清德合作」

山本由伸單局狂失5分崩盤　道奇2比9不敵響尾蛇苦吞2連敗

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

新北女開車載尪...猛撞超商前轎車畫面曝　快篩驗出3種毒！

蔡瑞雪比佛利山莊大解放！搭敞篷車「低胸背心包不住上圍」高衩內褲被看光

美軍轟炸畫面曝光！　「連續3晚空襲」摧毀伊朗逾300處目標

酒精會傷牙！醫揭4大害處：「口乾、菌叢失衡」恐加速牙周病

國際物理奧林匹亞競賽　台灣5金「世界第一」

台灣IG網紅又炎上！日本旅遊「闖神社禁區」拍美照　日網氣炸：滾

「醫龍」再現！麻醉時心臟驟停　醫當機立斷開胸「徒手按心」搶命

佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

政治熱門新聞

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

6國議員登海巡艇視察金門！北京怒跳腳　IPAC執行長：我的主意

巴威釀113人受傷！全台撤離1.4萬人

快訊／明天不放！巴威加速離台　北北基桃明正常上班上課

巴威離台！北市拼上班日前恢復市容　蔣萬安晚間慰問市府同仁

凌濤開炮柯文哲　「2024撕藍白協議又想跟賴清德合作」

近3年赴中遭押累計385人　綠：危邦莫入！

北捷晚間8點恢復文湖線、高架段行駛　12日全線正常營運

英權威智庫示警：中國若封鎖台海　全球經濟將災難性損失161兆

北京稱擁有菲律賓巴丹島　一張圖看懂4手法！跟對付台日高度一致

張景森批防颱假討好選民　蔣萬安：中央預測北部有嚴重影響

綠營猛批蔣萬安放「整備假」　藍議員酸雙標：反對超前部署就直說

新北議員選戰／國民黨拚過半！藍白在板橋較勁　三蘆有望多獲1席

網盼災後復原假　蔣萬安：中央已宣布陸警海警都解除

更多熱門

相關新聞

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

國安會秘書長吳釗燮8日晚間出席「2026臺灣海洋國際論壇」時表示，中國長期採取「漸進式擴張」策略，逐步改變東海、台海及南海現狀，中方更透過大規模軍演及灰色地帶襲擾，迫使第一島鏈轉化為連動的單一戰區。他認為，台灣絕非中國區域擴張主義的唯一目標，日本、菲律賓等區域國家也長期面臨中國的軍事威脅。

北約秘書長：對中國不能天真

北約秘書長：對中國不能天真

中共破紀錄動員110艘軍艦＋海警船　部署全島鏈示意圖曝光

中共破紀錄動員110艘軍艦＋海警船　部署全島鏈示意圖曝光

「中俄聯巡」與稀土反制　中國對日本的孤島化戰略

「中俄聯巡」與稀土反制　中國對日本的孤島化戰略

第一島鏈的聯防抗壓與民主防線

第一島鏈的聯防抗壓與民主防線

關鍵字：

中國擴張第一島鏈巴丹島核潛艦法律戰

讀者迴響

熱門新聞

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

17歲高中男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

二伯自製童衣…手作老師截圖：上面是我的印章

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面