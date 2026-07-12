北京稱擁有菲律賓巴丹島　一張圖看懂4手法！跟對付台日高度一致

▲北京近日宣稱自古擁有菲律賓巴丹島主權，其操作手法與對付台日高度一致。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

南海仲裁案屆滿十週年，但中國近年並未收斂在區域間的擴張，對外展現出更強的侵略性。對此，一位國安官員表示，北京近期在島鏈間一連串的海上軍事與法律戰動作，核心目標就在於控制整個第一島鏈區域，其宣稱自古擁有菲律賓巴丹島，操作手法就與對付台日高度一致；該位官員也歸納出4個手段，分別是：法律敘事先行、體制內學者與官媒發動歷史的再詮釋，接著進行國際的認知作戰，同時以海警執法、飛彈試射「核威嚇」進行海上灰色地帶壓迫。

近期，在區域間的安全情勢上，值得注意的是，北京新一波法律戰與軍事威嚇高度同步。今年6月至7月間，中國海警岱山艦與秀山艦編隊接連闖入台灣東部經濟海域、日本經濟海域等水域宣稱「執法巡查」，並廣播、喊話行經商船。

國安會秘書長吳釗燮更公開透露，我方一度掌握超過110艘中國軍艦與海警船在第一島鏈周邊活動，創下二戰以來歷史新高；同時，中國上週更公開自核潛艦向太平洋試射潛射彈道飛彈，彈道飛越菲律賓，挑釁意味極為濃厚。

北京宣稱擁有菲律賓巴丹島主權 手法跟對付台日高度一致

針對北京近日宣稱自古擁有菲律賓巴丹島主權一事，國安官員表示，中國近期將主權聲索範圍擴大至菲律賓北端的巴丹群島，甚至在國際與內部社群拋出「巴丹群島自古屬於中國」的虛假敘事。

他說，這種操作模式與北京長久以來用來對付台灣、日本琉球（沖繩）的做法完全一致。其核心戰略在於「法律敘事先行」，先透過偽造歷史與製造所謂的法理理由，進而在國際間發動認知作戰，隨後結合日漸升高的海上「灰色地帶」行動壓迫周邊鄰國，企圖迫使各方最終屈服於北京的意志。

國安官員表示，北京在2013年便曾透過官方媒體刊登學者文章質疑琉球歸屬，並在2023年由中國國家主席習近平刻意提及琉球歷史檔案，宣稱成立專門研究機構。

接著，至2025年11月，北京藉口不滿日本政要對「台灣有事」的發言期間，隨即高調喊出清算琉球主權舊帳，並派出海警船密集侵入釣魚台領海，創下全年在鄰接區活動357天的歷史紀錄。

歸納操作4手法 法律敘事、體制內運作、國際認知戰、海上壓迫

國安官員認為，中國的做法是把妄想營造成既成事實。他說，不論是琉球還是巴丹，都是中國從第一島鏈兩端質疑鄰國領土主權的戰略支點。這套劇本都是法律敘事先行，然後由體制內學者與官媒發動，進行歷史與條約的「再詮釋」，接著搭配國際認知戰，同時海警進行所謂的「執法」與飛彈試射的「核威懾」，試圖逼周邊國家就範。

在歷史的「再詮釋」方面，該位官員表示，北京長年以漢人沙文主義視角，將台灣多元的歷史簡化並強行納入其大一統敘事，做為聲索主權的依據；如今在巴丹島議題上，中方學者同樣強行將明代文獻中的古航路痕跡，以及台灣蘭嶼達悟族與巴丹伊凡坦人的南島語族血緣關係，扭曲轉化為中國擁有主權的證明。

他表示，這種手法刻意忽視了南島語族原鄉在台灣原住民而非漢人的歷史常識，強行將兩地純粹的文化連結偷換成威權擴張的法理基礎，「按照中國的邏輯，紐西蘭與太平洋區域各國都有深厚的南島民族血緣，同樣的也可以類推為自古屬於中國，根本是強盜邏輯」。

其次，在國際條約與法理理由的詮釋上，北京長年透過片面的方式解讀歷史法律文件，藉此在國際間否定台灣實質管轄的現狀；這次對付巴丹群島，中方學者則極力挖空1898年美西《巴黎條約》與1895年《馬關條約》的條文。

國安官員指出，這是刻意忽略西班牙早在1783年就實質統治巴丹，以及馬關條約所割讓的台灣附屬島嶼從未包含巴丹的史實，強行解讀出巴丹應在二戰後隨台灣一併歸還中國的虛假歷史法理。

在認知戰操作上，國安官員表示，官學媒與網路社群的協同放大方面，北京擁有很強的動員能力。過去在對台操作時，中方透過所謂「學者」倡議定調，再結合官媒官宣及內容農場傳播這類輿論。

官員指出，這次對付菲律賓，中方同樣採取這樣的複合手法，先由暨南大學等體制內核心學者召開低調研討會定調，同日由自然資源部發布法律意見書，隨後動員搜狐、網易、抖音等平台的大批協同帳號，以高度雷同的聳動標題進行鋪天蓋地的轉發，甚至外溢到臉書等牆外社群。

最後，北京則展開新一階段的海上灰色地帶的脅迫，國安官員指出，一如對台、對日的手段。北京長年以「執法」為名，出動海警船在台灣周邊海域常態化騷擾，企圖創造否定我方管轄權的新常態。

他表示，北京在拋出巴丹主權論述的同一週內，中國海警岱山艦與秀山艦便同步在台海與巴士海峽周邊進行所謂「執法」，甚至首度自核潛艦向太平洋試射潛射彈道飛彈。這種將法律輿論鋪墊與實質軍事威嚇緊密結合的流路，完全是複製對台施壓的行徑。

吳釗燮示警：中國正以漸進式擴張 迫使第一島鏈轉化為連動的「單一戰區」

因此，吳釗燮日前才發出示警，點出中國正以漸進式擴張、不斷以低於戰爭門檻的手段步步進逼，企圖把台灣東部海域塑造成不可逆的「新常態」，甚至迫使第一島鏈轉化為連動的「單一戰區」，同時威脅日本與菲律賓。

國安官員指出，台日菲三方及國際社會應正視中國同步展開的法律戰、認知戰與海上灰色地帶騷擾，及早在初期加以阻止，才能共同守住這關乎全球安全穩定與繁榮發展的第一島鏈防線。