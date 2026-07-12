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神隱4個月！伊朗軍公開最高領袖「新照片」　他誓言為亡父向美報仇

▲▼德黑蘭街頭一處橫幅，印有伊朗現任最高領袖穆吉塔巴的肖像。（圖／路透）

▲德黑蘭街頭一處橫幅，印有伊朗現任最高領袖穆吉塔巴的肖像。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗已故最高領袖哈米尼完成下葬後，接任最高領袖的哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）首度透過書面聲明公開發聲，誓言將很快為父親及近兩場戰爭的罹難者復仇，強調「必將實現伊朗人民的意志」。就在他發表強硬談話之際，美伊衝突持續升溫，伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，美軍則再次對伊朗發動空襲。

同時，就在穆吉塔巴神隱逾4個月之際，軍方透過社群平台公開其「近況」，粉碎外界謠言。

根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》，穆吉塔巴是在7月11日父親喪禮及安葬儀式結束後發布聲明，感謝伊朗與伊拉克數千萬民眾參與送別儀式，並點名首都德黑蘭（Tehran）、庫姆（Qom）、納傑夫（Najaf）、卡巴拉（Karbala）及馬什哈德等地的大規模悼念活動，展現國家團結與韌性。

穆吉塔巴表示，將繼承父親留下的道路，無論面臨任何艱難，都會持續推動伊朗革命理念與既定目標。

▲▼伊朗伊斯蘭革命衛隊透過X更新伊朗最新領袖穆吉塔巴的「新照片」。（圖／翻攝自X）

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊透過X更新伊朗最新領袖穆吉塔巴的「新照片」。（圖／翻攝自X）

穆吉塔巴在聲明強調，伊朗將為哈米尼與近兩場戰爭中的所有罹難者復仇，「這是伊朗人民不可逆轉的意志，且已掌握所有相關責任人名單，任何人都無法逃避究責。」

穆吉塔巴更表示，這項行動不取決於任何領導人或官員是否仍在位，「無論我們是否存在，這件事都一定會發生！不久後，全世界追求自由的人士都將各自完成這項神聖使命的一部分」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過社群平台X的官方帳號，發布一張聲稱是伊朗現任最高領袖穆吉塔巴的「新照片」，似乎是用於駁斥外界傳言。其發文表示，「由領導人官網所發布的最高領袖穆吉塔巴的『新照片』。儘管惡毒的敵人視而不見，哀悼中的領袖安康無恙，讚美真主！」

《以色列時報》指出，穆吉塔巴自從3月接任最高領袖以來，始終未曾公開露面，外界盛傳他在2月28日美國與以色列聯手空襲中身受重傷，包括臉部毀容及四肢嚴重受創，目前仍在休養，伊朗安全部門也刻意降低其曝光，以防再度遭到攻擊。

哈米尼安葬於家鄉馬什哈德，喪禮期間，大批支持者高喊要求向美國總統川普復仇，更有人舉起「殺死川普」標語。對此，川普隨即在社群平台Truth Social警告，若伊朗政府策畫或企圖暗殺美國現任總統，美軍已做好準備，將在必要時「徹底摧毀伊朗所有地區」。

▼伊朗已故領袖哈米尼的靈柩抵達聖城馬什哈德，將在伊瑪目禮薩聖陵下葬。（圖／路透）

▲▼伊朗已故領袖哈米尼的靈柩抵達聖城馬什哈德，將在伊瑪目禮薩聖陵下葬。（圖／路透）▲▼伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有美國總統川普的肖像，誓言「我們會殺死川普」。（圖／路透）

▲伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有美國總統川普的肖像，誓言「我們會殺死川普」。（圖／路透）

另一方面，《BBC》報導，在穆吉塔巴發表復仇聲明後，伊朗宣布關閉全球能源運輸要道荷莫茲海峽，並攔截一艘被指偏離核准航道的商船。美軍中央司令部則表示，因伊朗革命衛隊攻擊懸掛賽普勒斯國旗的商船，美方已發動本週第三波空襲。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）直言，「伊朗做出了錯誤的選擇，現在必須付出代價。」

此外，《華爾街日報》等美國媒體日前披露，以色列曾向華府提供有關伊朗可能策畫暗殺川普的情報。不過，川普隨後接受媒體訪問時否認伊朗近期制定新的暗殺計畫，也否認情報來自以色列，坦言自己「長久以來一直都是伊朗頭號暗殺目標」。

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