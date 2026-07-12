巴威強襲！台電人員冒雨搶修「受困山區」　新竹警涉水救出11人

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

巴威颱風挾帶強風豪雨，新竹縣山區風勢、雨勢相當猛烈，造成新竹地區逾1萬2000戶停電，台電人員11日冒著風雨深入尖石山區搶修，未料竟因土石坍方中斷道路而受困山區。新竹橫山警方11日下午接獲通報，竹60線15.9公里處有民眾11人受困，立即前往現場將人平安救出，其中就包含4名台電工程人員。

▲巴威來襲，台電工程人員深入新竹尖石山區搶修慘受困。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

橫山分局警方11日下午2時許接獲通報，竹60線15.9公里因土石坍方導致11名民眾受困風雨中，情況相當危及。秀巒派出所所長高恩賜率警員游松柏、劉宥宣冒著風雨趕赴現場，發現受困的11人中，有4人為台電工程人員，原欲前往山區進行電力搶修，卻因前方道路遭土石阻斷，車輛無法前進，欲後撤避難時，因道路已被泥水淹沒，不敢貿然後退，只得暫留於路中待援。

警方冒險徒步涉水，成功將11名受困人員全數救出，並安置於宇老派出所，提供泡麵熱食及八寶粥、礦泉水，同時通報尖石鄉公所災害應變中心派員處理後續事宜。受困民眾歷劫歸來均感慶幸，並感謝警方在關鍵時刻即時救援。

橫山分局呼籲，颱風期間，因山區豪大雨，山區道路極易發生落石及土石坍方，民眾非必要請避免前往山區；若發現道路坍方或受困情形，請立即撥打110報案，警方將全力協助。