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乘客搭機「半身吸出機外」新畫面曝光　引擎受損、窗戶破大洞

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲飛機引擎葉片脫落。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞安航空（Ryanair）一架客機在飛行途中窗戶破裂，導致一名男乘客差點在2萬英呎高空被吸出窗外，全靠妻子緊抓雙腿與其他旅客死命拉回。最新曝光的影片更揭露飛機引擎受損、其中一扇窗戶破成大洞的畫面。

窗戶高空破大洞　乘客半身被吸出機外

太陽報報導，這起事件發生在10日清晨5點55分，這架波音737型客機從希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）起飛，目的地為德國梅明根，未料起飛後不久，飛行高度約2萬英呎時，機艙內突然傳出巨響，隨即有旅客發現一扇窗戶破裂。

當下這名男子的頭部和肩膀直接被吸出機身外，驚恐的目擊者向希臘媒體ERT透露，「他的頭和肩膀就在破裂的窗戶外面」。

影片曝光　引擎葉片脫落

根據瑞安航空一名空服員發布的影片，可見飛機引擎受損，其中一片葉片脫落。此外，畫面也顯示飛機外部受損情況，原本是窗戶的地方出現大洞。

報導稱，據信是飛機引擎的一部分在空中脫落，砸碎機艙窗戶，隨後男子被氣流往外吸。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲其中一扇窗戶破大洞，整片沒了。（圖／翻攝自X）

妻抓腿5分鐘與乘客狂拉

面臨生死關頭，男子的妻子第一時間撲上前死命抓牢丈夫雙腿，整整5分鐘，其他乘客也趕緊協助，合力將他拉回座位上，這時氧氣面罩也跟著落下。在歷經這一切之後，男子雖然受傷，但奇蹟般活了下來。

瑞安航空向《太陽報》證實，該班機因發生窗戶脫落事件折返，並正常降落，乘客們也被送回航廈。

目擊乘客薩布麗娜（Sabrina）回憶當時混亂表示，當時她的座位距離男子只有4排，「那名男子的頭部被吸出機外，大家都跑過去幫忙。這對每個人來說都是一場驚嚇，那人的頭部受傷且失去意識」，且在降落後，機長還在停機坪哭。

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