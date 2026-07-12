對貨船開火！伊朗宣布關閉荷莫茲　警告若遭反擊將嚴厲回應

▲圖為荷莫茲海峽。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗12日宣布關閉荷莫茲海峽，聲稱對一艘行經未經批准航線的船隻開火示警，且任何針對這起事件的報復行為都將面臨嚴厲回應。不過就在稍早，美軍已證實針對貨船遇襲事件展開打擊行動。

CNN、路透等報導，伊朗革命衛隊譴責其所謂「外國勢力的外部干預」，並指多艘船隻企圖通過未經授權航線穿越荷莫茲海峽。

伊朗稱，「鑑於外部勢力非法干預所造成的不穩定局勢，荷莫茲海峽將關閉直至另行通知為止，直到美國停止干預該區域為止。任何船隻或海軍艦艇均不得通過」，且任何針對伊朗的侵略行為都將遭受嚴厲回應，該區域新的敵方基地也將成為打擊目標。

美軍則是在稍早發布聲明，稱已於美東11日晚間7時15分對伊朗展開本周第3波打擊行動，指控伊朗襲擊懸掛賽普勒斯國旗的貨輪M/V GFS Galaxy，致其起火且受損無法繼續航行，船上一名人員下落不明。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）還表示，「伊朗做了錯誤的選擇，現在該付出代價」。

此前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，阿曼以東海域有一艘貨櫃船發生火災受損。另據華爾街日報引述美國官員的說法，革命衛隊11日朝數艘途經荷莫茲海峽的船隻發射飛彈和無人機，其中一艘商船遭擊中起火。