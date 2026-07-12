多日沒健身「肌肉會流失」？名醫揭真相：「這件事」才可怕

▲有些人擔心幾天沒有健身，會讓原本的肌肉消失。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

不少健身族群會害怕停練幾天、幾週就掉肌肉，對此，恆新復健科診所醫師王思恒指出，研究發現，即使原本有重訓習慣的人完全停練2至3週，肌肉量與力量幾乎沒有明顯下降，只要仍維持走路、提重物等日常活動，肌肉並沒有想像中流失得那麼快。

王思恒在臉書粉專發文表示，有些人擔心自己出國、加班或受傷，休息2、3週沒健身，肌肉就會掉光，其實肌肉並沒有沒那麼容易流失，真正會影響的是是打石膏、臥床這種「完全不能動」的狀況，只要還在走路、提菜、從椅子上站起來等等，日常活動就會幫助肌肉留住。

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王思恒提到，科學家做過相關研究，要求原本有在重訓的人「完全停練」2至3週，結果發現受試者的肌肉量跟力量幾乎測不到明顯下降，包括大腿粗度、深蹲和臥推的力量全都維持。

至於為何經常聽到有人說「肌肉掉很快」？王思恒說明，那些數據大部分是來自打石膏或住院的人，打石膏跟沒去健身是完全不同量級的事情，打石膏是把電池整個拔掉，讓肌肉完全斷電關機，而沒健身只是進入待機模式，系統其實還在背景默默運轉。

王思恒指出，走路去買菜、提東西上樓、從馬桶上站起來等日常行為，之所以能守住肌肉，是因為這些動作全都要肌肉出力，每一次從椅子上站起來，用到的就是跟深蹲同一批肌肉。

王思恒也提醒，相關研究只在「2到3週」這個範圍，不能無限延伸，如果完全不練好幾個月，力量還是會明顯退步，如果真的遇到要停練的狀況，先別焦慮，日常生活仍會守住肌肉，「不是叫你乾脆不用練了」、「真正該怕的，從來不是這2、3週沒練，而是你被前功盡棄的愧疚感壓垮，乾脆徹底放棄的那一天」。

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