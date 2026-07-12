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6國議員登海巡艇視察金門！北京怒跳腳　IPAC執行長：我的主意

▲▼IPAC中6國國會議員近日登上海巡艦艇，並視察金門周邊水域的安全情勢。（圖／IPAC執行長裴倫德Luke de Pulford社群平台）

▲IPAC中6國國會議員近日登上海巡艦艇，並視察金門周邊水域的安全情勢。（圖／IPAC執行長裴倫德Luke de Pulford社群平台）

記者陶本和／台北報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6國國會議員日前赴金門，搭上海巡艇巡視金門海域安全；而大陸台辦發言人陳斌華則痛批，IPAC是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，並指民進黨當局「挾洋自重」枉費心機，「倚外謀獨」注定失敗。對此，IPAC執行長裴倫德（Luke de Pulford）則反擊，行程是他向海委會提出的請求，「有些人總以為外國人對台灣漠不關心，不會費心思考台灣問題，也不會想出新方法來喚醒世界，但他們錯了」。

近日，IPAC來自4大洲、6個國家的國會議員代表團，搭上海巡艇，前往巡視金門周邊海域的安全狀況，這被視為一項史無前例的實地考察。不過，此舉也引起中方高度不滿，大陸台辦發言人陳斌華則痛批，IPAC是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，並指民進黨當局「挾洋自重」枉費心機，「倚外謀獨」注定失敗。

對此，裴倫德則回擊，強調有不實報導，IPAC是代表台灣政府參與這項任務，中國國台辦甚至表示，他們正被民進黨「利用」。他駁斥，以下是實際情況，多年來，他一直希望帶政治人物前往金門參觀，因為他知道，親眼目睹的所見所聞有助於提升外國議會的認知。

裴倫德表示，基於這個原因，他向相關單位提出了這項請求。儘管這對造成極大不便，海洋事務委員會和外交部仍慷慨地答應他的請求，IPAC 非常感謝他們讓這趟行程得以成行，特別是海岸警衛隊，但這趟旅程並非由他們（指台灣政府）發起，而是他的主意。

裴倫德說，有些人總以為外國人對台灣漠不關心，不會費心思考台灣問題，也不會想出新方法來喚醒世界，但他們錯了。

本文作者

陶本和

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