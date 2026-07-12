哈米尼葬禮「神秘蒙面男是誰？」　外媒揭真實身份：不是新領袖

▲伊朗前領袖哈米尼葬禮，一名神秘蒙面男多次現身。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬落幕，其送葬隊伍卻出現一名「神秘蒙面男」，被不少人質疑是否正是在美以空襲中毀容、至今不曾公開露面的新領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。不過，最新消息指出，此人並非新領袖，而是哈米尼的長孫。

蒙面男是誰？

根據現場畫面，蒙面男子頭戴黑色棒球帽與黑色面罩遮住臉部，全程沒有摘下遮蔽物，與其他哀悼者的傳統服飾及打扮形成強烈對比。此外，他多次出現在送葬隊伍前排，甚至協助帶領祈禱，重要性引發輿論熱議。

▼蒙面男（中間白鬍男斜後方）被證實並非穆吉塔巴。（圖／達志影像／美聯社）



不過，《伊朗國際電視台》（Iran International）報導，此人並非外界以為的穆吉塔巴，而是哈米尼長子莫斯塔法（Mostafa Khamenei）之子，也就是前領袖的長孫賈瓦德（Mohammad Javad Khamenei）。

據信，賈瓦德也在2月28日美以聯合空襲中身受重傷，臉部嚴重灼傷，因此必須以口罩示人。

穆吉塔巴仍未露面

那場空襲不僅奪走86歲哈米尼、其女兒、女婿、媳婦、14個月大孫女的性命，也讓穆吉塔巴與其他人重傷。根據美國情報報告，穆吉塔巴臉部毀容，並且很可能已經失去至少其中一條腿。

▼穆吉塔巴至今不曾公開露面。（圖／路透）



穆吉塔巴接任至今不曾公開露面，甚至沒有透過官媒播出預錄影片或音檔。他如今似乎也缺席了父親與家人的國葬，僅11日在Telegram發表書面聲明，誓言為父親之死復仇。

至於前領袖哈米尼的遺體，在歷經長達6天的儀式後，已於9日正式下葬。伊朗官媒宣稱，這次國葬吸引多達4300萬人參與哀悼。

▼大批伊朗民眾上街哀悼哈米尼。（圖／路透）

