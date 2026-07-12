富國島船難15死「全為印度觀光客」 疑遭強風巨浪掀翻

記者吳美依／綜合報導

越南知名渡假勝地富國島（Phu Quoc）附近海域11日發生船難，造成至少15人罹難，並且全都是印度觀光客。當局初步研判，該艘快艇遇上強風與巨浪而不幸翻覆，總理黎明興已下令啟動緊急應變機制，要求各部會全力救援並徹查事故原因。

海象惡劣翻覆 15死21生還

BBC、《越南快訊》報導，11日下午1時左右，這起事故發生在富國島南方約10公里的安泰群島（An Thoi）熱門跳島景點Hon May Rut Ngoai海域。

一艘載有32名印度觀光客及4名船員的快艇，在惡劣海象中不慎翻覆，周邊多艘觀光船迅速趕來救援，最終21人生還、15人罹難，死者包括13名男性及2名女性，全為印度公民。

當地官員阮進海（Nguyen Tien Hai，音譯）透露，當局初步研判，快艇因強風和巨浪而翻覆。

▼其中一名獲救者在富國島接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

緊急動員 當局究責調查

越南總理黎明興11日向罹難者家屬致哀，並呼籲採取緊急措施，要求各部會動員所有可用醫療資源治療傷患，將傷亡程度降至最低。

他指示安江省（An Giang）主導各主管機關釐清事故原因，公安部緊急調查並嚴辦違法行為，建設部全面檢視涉事水域的水路及海上交通安全措施，外交部與印度大使館密切合作，處理領事及公民保護事宜。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也在X發文，他對這場涉及印度公民的悲劇「深感痛心」，「我對失去親友的家屬致上最誠摯哀悼」。印度駐越南大使館已公布32名印度乘客名單，並在胡志明市及河內分別設立聯絡窗口，協助受影響家屬。