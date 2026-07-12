富國島船難15死「全為印度觀光客」 疑遭強風巨浪掀翻

記者吳美依／綜合報導
越南知名渡假勝地富國島（Phu Quoc）附近海域11日發生船難，造成至少15人罹難，並且全都是印度觀光客。當局初步研判，該艘快艇遇上強風與巨浪而不幸翻覆，總理黎明興已下令啟動緊急應變機制，要求各部會全力救援並徹查事故原因。
海象惡劣翻覆 15死21生還
BBC、《越南快訊》報導，11日下午1時左右，這起事故發生在富國島南方約10公里的安泰群島（An Thoi）熱門跳島景點Hon May Rut Ngoai海域。
一艘載有32名印度觀光客及4名船員的快艇，在惡劣海象中不慎翻覆，周邊多艘觀光船迅速趕來救援，最終21人生還、15人罹難，死者包括13名男性及2名女性，全為印度公民。
當地官員阮進海（Nguyen Tien Hai，音譯）透露，當局初步研判，快艇因強風和巨浪而翻覆。
▼其中一名獲救者在富國島接受治療。（圖／達志影像／美聯社）
緊急動員 當局究責調查
越南總理黎明興11日向罹難者家屬致哀，並呼籲採取緊急措施，要求各部會動員所有可用醫療資源治療傷患，將傷亡程度降至最低。
他指示安江省（An Giang）主導各主管機關釐清事故原因，公安部緊急調查並嚴辦違法行為，建設部全面檢視涉事水域的水路及海上交通安全措施，外交部與印度大使館密切合作，處理領事及公民保護事宜。
印度總理莫迪（Narendra Modi）也在X發文，他對這場涉及印度公民的悲劇「深感痛心」，「我對失去親友的家屬致上最誠摯哀悼」。印度駐越南大使館已公布32名印度乘客名單，並在胡志明市及河內分別設立聯絡窗口，協助受影響家屬。
???? Tragedy in Phú Quốc: A tourist speedboat carrying 32 Indian visitors and four crew members capsized in An Thới waters on Saturday afternoon. All 36 people have been brought ashore. Authorities confirmed 15 deaths, while 21 others were rescued and taken to hospital, including… pic.twitter.com/3XxFV0htyg— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) July 11, 2026
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