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快訊／美軍再炸伊朗！發動本周第3波攻擊　防長撂狠話

▲▼荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲圖為荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部（US Central Command）11日證實對伊朗發動本周第3波攻擊，起因是一艘行經荷莫茲海峽的商船遭到攻擊。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，「伊朗做了錯誤的選擇，現在該付出代價」。

中央司令部指出，這起攻擊行動是依據總統川普的指示，在美東時間晚間7時15分展開。美國官員也透露，這起攻勢仍在持續進行中。

CNN、Axios等報導，美軍這次的打擊目標為伊朗監視雷達、飛彈與無人機儲存設施、飛彈與無人機發射場以及地對空飛彈發射器。

根據中央司令部，伊朗革命衛隊此前攻擊一艘懸掛賽普勒斯國旗、行經荷莫茲海峽的貨船，導致船上起火、嚴重受損，無法航行，且船上一名船員下落不明，「伊朗先前因攻擊商船而遭究責後，本應藉此再次展現遵守諒解備忘錄的誠意，卻再度未能做到」。

在此之際，根據伊朗國營電視台Press TV，伊朗南部城市布什爾（Bushehr）與阿薩盧耶（Asaluyeh）發生爆炸，阿巴斯（Bandar Abbas）及西里克（Sirik）同樣發生爆炸；另據梅爾通訊社（Mehr），葛希姆島（Qeshm）也傳出爆炸聲。

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