英權威智庫示警：中國若封鎖台海　全球經濟將災難性損失161兆

▲南海仲裁案將滿10週年。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

今年適逢遏制中國南海擴權的「南海仲裁」疆界10週年，英國權威國防智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）近日發表專文指出，中國海警與海事部門近期假借所謂「執法」在台灣以東經濟水域的擴大巡邏；專家警告，此舉將對全球海上貿易造成高達5兆美元（約161兆新台幣，全球GDP 5％）的災難性威脅，國際社會絕不能將此類行徑僅視為台北與北京間的事。

英國權威國防智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）刊登題為《海上貿易的威脅正蔓延至印太地區》（Threats to Maritime Trade are Spreading to the Indo-Pacific）的文章，由前英國皇家海軍准將奧利弗（Peter Olive OBE）、RUSI印太安全高級研究員薛特勒-瓊斯（Philip Shetler-Jones），以及國際安全研究員塔克特（Caroline Tuckett）共同執筆。

奧利弗准將曾獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），在海上戰略、危機應變與海事安全領域擁有數十年的實戰與指揮經驗。RUSI則成立於1831年，由英國威靈頓公爵創立，是全球歷史最悠久、最頂尖的國防與安全戰略智庫，其研究對西方國家的軍事與外交決策具有深遠影響力。

中國企圖常態化準軍事施壓 實質重塑國際海洋規範

在該文中提到，中國海警局與海事局近期的所謂「聯合巡邏」行動，事實上則是威權勢力的「巴士海峽突破」（Bashi Breakout）。儘管北京最初宣稱是針對菲日兩國專屬經濟區（EEZ）談判的回應，但中國自己也隨後表明這是一系列旨在鞏固其主張管轄權的起步。

奧利弗准將與專家團隊強調，這次行動中，中國不僅干擾台灣船隻，更宣稱對通過該海域的198艘「國際商船」進行了檢查，並發出糾正通知。這證實了中國正將南海的「灰色地帶戰術」擴展至西太平洋，企圖透過常態化的準軍事施壓，實質重塑國際海洋規範。

▼國安會秘書長吳釗燮近日透露，中共沿著第一島鏈展開大規模海上動員，已掌握超過110艘中國軍艦、海警船，已經創下歷史新高。（圖／吳釗燮社群平台）



中國對台灣實施海上封鎖 全球經濟將損失5兆美元

針對「台海衝突純屬區域內政」的盲點，作者群引述彭博社（Bloomberg）數據指出，一旦中國對台灣實施海上封鎖或隔離，將導致全球經濟高達5兆美元（約5%全球GDP）的巨額損失，這項數字將使近年來的黑海、紅海及荷姆茲海峽危機相形見絀。

專家警告，如果國際社會因將其視為「兩岸問題」而任由北京在台灣試驗成功，這種以海警主導、包裝在「國內執法」名義下的「隔離」戰術，未來勢必會被中國用於任何他有企圖的區域鄰國。

該文指出，如果中國的做法得逞，全球貿易規則的崩潰將產生致命的連帶效應，過去兩次世界大戰的教訓催生了保護航行自由的戰後秩序，國際貿易佔全球GDP比重也因此從1970年代的25%躍升至今日的近六成。如今，中國正在利用全球多處海上衝突常態化的時機，打破不干涉海上貿易的國際共識。

▲中國海警船再闖金門遭海巡人員區離。（資料照／記者張君豪攝）



專家建議：印太各國應建立多邊護航機制



面對迫在眉睫的全球性威脅，該文建議，印太地區目前缺乏如歐洲大西洋（北約 NATO）那樣完善的多邊安全保護傘，遲遲未能建立防禦機制，讓印太地區的商業航運顯得極為脆弱。

為此，西方與印太盟友應展現迫切感，協力印太國家採取行動，包括利用「美、日、菲、澳」小多邊機制，將「海上貿易保護與護航」列入軍事合作的演練項目，並且預先制定危機時的安全航道計劃，擴大海事資訊協調中心，建立涵蓋全印太、涵蓋重大危機溝通的航道管理網路。

專家建議，汲取烏克蘭黑海、紅海經驗，西方海軍應該協助印太國家發展防禦與利用低成本無人平台的混合防禦能力，也提早佈局海事保險的緊急財政支持，避免危機時航運因為保險機制崩潰而全面停擺。

專家提醒，確保國際海上貿易的百年規範正在瓦解，而台灣政府近期展開的相關兵棋推演是正確的第一步，面對中國日益囂張的經濟與海上脅迫，整個印太區域與全球夥伴必須將其視為攸關自身利益的「全球貿易安全問題」，並以最快速度聯手反制。