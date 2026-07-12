淡江大橋上午10時恢復通車　今辦理橋梁特檢

▲淡江大橋空拍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風影響，交通部公路局10日夜間預警性封閉台61線淡江大橋，今天清晨辦理橋梁檢查，初步巡查安全無虞，待檢查完成及橋面清理後，預定於今天上午10時恢復通車。

台61線淡江大橋位處淡水河口，巴威颱風期間風力超過行車安全標準，昨天最大平均風速達9級、最大陣風為10級。公路局表示，為維護用路人安全已於7月10日夜間辦理淡江大橋預警性封閉，今天清晨巴威颱風遠離，立即辦理橋梁檢查，初步巡查安全無虞，將待檢查完成及橋面清理後儘速開放通車。

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公路局北區養護工程分局表示，今天上午6時除開始展開橋面清理作業外，同時也會同橋梁監測廠商辦理橋梁安全檢測及監測資料判讀，經巡檢結果，除有少部份標誌牌面損毀外，確認橋梁結構、伸縮縫、支承、護欄及附屬設施均無異常情形，橋梁結構安全無虞，目前在進行橋面最後的清理清掃、並辦理相關阻絕設施移除作業。

北分局指出，此次為淡江大橋自今年5月12日通車以來，首次面臨颱風考驗，橋梁整體表現良好，各項監測數據均符合設計預期。

公路局表示，已持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，另因颱風期間風勢強勁、豪雨易造成路面積水、樹木倒塌及飛散物掉落，騎乘機車或自行車風險大幅增加，應避免外出。