巴威雨量「苗栗下破770毫米」　氣象署：少見暴風圈較大颱風

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天上午8時30分解除巴威海上颱風警報，氣象署指出，巴威颱風在洋面上非常久，共維持6天強颱，也是近年少見暴風圈較大的颱風，影響期間在蘭嶼出現14級強陣風，在成功測得9.3公尺浪高，苗栗累積雨量則有770.5毫米。

氣象署預報科長林伯東表示，巴威颱風已減弱為輕度颱風，且逐漸遠離。巴威侵襲前，東半部已有5公尺浪高，隨著其接近，東半部有出現焚風，台東更有吹沙現象。

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回顧颱風歷程，林伯東指出，今年6月底米克拉颱風逐漸北上，伴隨西南風，西半部有顯著豪雨事件，此時廣大溫暖洋面上正有另一個系統成形，即巴威颱風的前身，其7月2日發展為輕度颱風，3日增強為中度及強烈颱風，6日通過關島及羅塔島，當天下午即達到巔峰狀態，近中心風速為每秒60公尺，8日暴風半徑更達380公里，為近年少數的寬廣颱風。

他表示，氣象署9日發布海上颱風警報及巨浪告警，巴威10日減弱為中度颱風，氣象署也發布陸上颱風警報，昨天下午距離北海岸最近僅210公里，昨天深夜進入中國大陸。

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，巴威颱風影響下，各沿海普遍有9至11級強陣風，屏東九鵬、蘭嶼更有14級強陣風，彭佳嶼也有12級。雨量部分，西半部山區降雨最明顯，苗栗累積有770.5毫米、新竹743毫米、台中608毫米。浪高在成功測得9.3公尺、台東8公尺、蘭嶼7公尺。另外巴威颱風在洋面上非常久，維持強颱達6天，也是近年少見暴風圈較大的颱風。

他表示，目前仍有外圍雲系移入，北部及南部仍有零星雨，今天南高屏地區仍有局部大雨。隨著颱風遠離，各地逐漸轉為午後陣雨天氣型態，各沿海也持續發布強風特報。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周雨勢，他指出，今天南部仍有降雨情形，其他地區轉為午後雷陣雨。明、後天北部地區及其他山區午後有局部較大雨勢。周三至周六轉為西南風，南部及東南部有局部降雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度方面，林伯東表示，未來一周較為悶熱，近中午有33至35度高溫，局部內陸有36度機率。另外，適逢年度大潮，西南部及東半部低窪地區要留意積淹水。