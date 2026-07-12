彰化小情侶騎車到台南陳屍海邊 　監視器拍下最後身影

▲小情侶陳屍台南黃金海岸。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化一對18歲、17歲小情侶騎機車到台南入住旅館，之後卻被發現陳屍在黃金海岸，旅館監視器拍下兩人共乘機車的最後身影。檢方將相驗釐清死因。

小情侶彰化騎到台南

警方調查， 10日下午3時許接獲失蹤協尋通報，18歲男子、17歲少女投宿在一處旅館，立即前往查處，人卻不在房間內。調閱監視器以車追人，發現兩人騎車往南區黃金海岸方向行駛，並在黃金海岸船屋旁發現該對男女的機車。

經查，機車自10日凌晨2時許開始，已停在該處長達18個小時；同日晚上8時15分，警方緊急通報消防局、海巡前往搜索，消防局出動3車10人，會同海巡署人員共同協助搜尋。

檢方將相驗釐清死因

因海象不佳加上視線不佳，眾人在摸黑情況下四處搜索，10日晚間近9時許，消防人員在船屋旁消波塊發現一名男性浮屍，確認是失蹤男子；接著由海巡人員發現一名女性浮屍，打撈上岸後也確認是失蹤女子，兩人均明顯死亡，未送醫。

據了解，小情侶10日中午從彰化騎車到台南，當天下午入住台南一間旅館，10日凌晨從旅館外出，監視器拍下兩人共乘機車的最後身影。警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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