櫻花妹超商撩裙便溺　200萬人看光光「日本變這樣了？」

▲疑似日本一間超商，一名女子在店內公然便溺。（圖／翻攝X，下同）

記者張靖榕／綜合報導

日本東京池袋近日接連發生公共場所遭人隨地排泄事件，引發日本社群熱議。一家日本超商業者也公開店內監視器畫面，揭露6月曾有女子直接在店內貨架旁排泄，影片曝光後在社群平台X累計吸引逾百萬人次瀏覽，不少日本網友驚呼，「日本已經變成這樣了嗎？」

池袋電器賣場友都八喜（Yodobashi Camera）7月4日、5日連續兩天在賣場地板發現人類排泄物，隔天鄰近的東武百貨池袋店地下美食街也出現相同情況。外界有人懷疑是惡作劇集團犯案，也有人推測，可能是賣場樓層沒有廁所，或有人來不及趕到洗手間所致。

就在事件持續發酵之際，一家日本超商公開6月18日深夜的監視器畫面。影片顯示，一名女子進入店內後直奔廁所，但疑似因廁所有人使用，竟轉身走到貨架旁，掀起裙子、脫下內褲，直接在地板上排泄，過程中還一邊蹲著移動位置，隨後匆忙離開現場。

影片在X平台瘋傳後，引發大量討論。許多網友表示，「店員太可憐了」、「為什麼會有人要這樣做而且都不擦屁股的，都不會覺得自己很噁心，也不會感到不舒服嗎」、「居然有人敢在超商做這種事」、「這裡真的是日本嗎？」