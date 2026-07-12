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川普政府扶植英特爾　與台積電競爭

▲英特爾。（圖／路透社）

▲英特爾。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

受惠於AI需求持續升溫，英特爾（Intel）近來展現強勁復甦力道。不過，美媒指出，推動英特爾重振的關鍵，不僅是AI熱潮，更包括川普政府在資金與產業策略上的大力支持，透過罕見的「國家資本主義」模式，扶植英特爾發展晶圓代工業務，希望在先進封裝等領域與台積電競爭。

《華爾街日報》引述知情人士表示，去年夏天，蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾遊說川普政府撤回對所有進口半導體課徵100％關稅的計畫。最終，蘋果承諾加碼投資美國數千億美元，成功取得關稅豁免。不過，川普與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也要求蘋果考慮讓部分自研晶片交由英特爾晶圓廠生產。

同月，美國政府宣布，將原本提供給英特爾的90億美元（約新台幣2800億元）聯邦補助，轉換為約10％股權，成為英特爾最大單一股東，被視為近年最具代表性的「國家資本主義」案例之一。

自陳立武去年3月出任執行長以來，英特爾股價已大漲逾4倍。他上任後推動削減成本、重整產品線，並積極爭取晶圓代工客戶，希望重振公司競爭力。

儘管市場對英特爾能否長期穩定供貨、重返晶片製造技術領先地位仍有疑慮，但川普政府以前所未見的方式協助科技企業制定發展策略，凸顯美國正透過扶植關鍵企業，強化半導體等攸關國家安全產業的競爭力。

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