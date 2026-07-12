「巴威自作孽」挖大範圍冷水坑　其他颱風誰踩到誰倒楣

▲巴威已登陸中國。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

巴威颱風遠離台灣，登陸中國。氣象粉專表示，巴威有點自作孽，挖出「大範圍冷水坑」，一路把自己的燃料攪光了；如果有其他颱風接著經過這片冷水區，「誰踩到誰倒楣」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，巴威一路走來雖行經高海溫、高海洋熱焓量充沛的海域，但隨著環流越來越龐大，加上一度慢慢走，強勁風場持續翻攪海面，不斷把深層較冷的海水帶到海面。

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▼海水熱焓量圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書﻿）



「巴威有點自作孽」



台灣颱風論壇說，從海水熱焓量圖可以清楚看到，巴威走過的路徑後方，已經挖出一大片「冷水坑」，海洋可提供給颱風的能量因此大幅下降，也讓巴威難以重新增強，甚至加速減弱，只能說巴威有點自作孽，一路把自己的燃料攪光了。

文中提到，而巴威挖出來的冷水坑，就像築起的一道天然屏障，即使未來其他條件的大氣環境不錯，在冷水坑還沒恢復前，如果有其他颱風接著經過這片冷水區，能從海洋獲得的能量也會大幅減少，甚至不利發展，誰踩到誰倒楣；至於這片大範圍冷水坑能維持多久，就讓我們繼續觀察下去！

「海水熱焓量圖」顏色代表什麼意義

紅色：就像油箱剛加滿，暖水層很深。

橘色：燃料依然充足。

黃色：油量開始下降，仍可提供能量，但已不如前兩者充沛。

綠色：暖水層變淺，颱風能獲得的能量有限。

藍綠：油箱快見底了，暖水層很薄，颱風很難再獲得足夠能量。

黑色：發不動了，海洋熱焓量幾乎耗盡。

▲▼最新颱風動態、路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

