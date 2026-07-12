　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威襲台航班全取消　桃機出入境罕見掛零

▲桃園機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃園機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張靖榕／綜合報導

巴威颱風襲台，桃園國際機場受到強風豪雨影響，11日原定起降的760架次客、貨運航班全數取消，航廈內罕見空蕩無人，報到大廳及出入境區幾乎不見旅客，冷清程度甚至超越新冠疫情期間，創下「零起降、零出入境」的罕見紀錄。隨著颱風逐漸遠離，中華航空、星宇航空等國籍航空今（12日）將以放大機型及增開航班方式，加速疏運滯留旅客。

桃園機場公司召開第6次防颱應變會議，全面提升防護等級。機場內所有空橋均已完成綁橋固定，多數停場飛機也移往機場東北角停放，以避開強風正面吹襲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於颱風後期路徑略為北偏，越南航空原定由胡志明市及河內飛往桃園的VN570、VN578兩架航班，原本預計11日晚9時左右恢復降落，但最終仍延至今天（12日）凌晨才抵達。

為因應颱風過後可能湧現的疏運人潮，桃機公司先前已邀集航空公司、地勤業者、海關及防檢疫單位召開會議，提前調配人力。隨著各航線陸續恢復，星宇航空、中華航空等國籍航空將透過放大機型及增開班次，盡快接回滯留海外旅客。

海運交通仍受到明顯影響。交通部航港局統計，11日共有13條航線、116航次停航，預估今天仍有14條航線、101航次持續停航。

航港局呼籲，颱風期間民眾避免前往離島旅遊，如有急需返台的旅客，應優先利用當日仍有開航的船班，以免後續停航而受困離島。桃園機場公司也提醒旅客，出發前務必密切留意航空公司官網最新航班資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威走了！　全台今停班課一覽
快訊／挪威第2顆進球遭取消　激戰英格蘭下半場1比1踢平
快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威襲台航班全取消　桃機出入境罕見掛零

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

巴威走了！　全台今停班課一覽

27歲財務自由退休「1年只看盤2次」：天天盯股市只會憂慮和後悔

快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威襲台航班全取消　桃機出入境罕見掛零

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

巴威走了！　全台今停班課一覽

27歲財務自由退休「1年只看盤2次」：天天盯股市只會憂慮和後悔

快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

光芒榜眼挑中本屆最強高中生艾默森！被譽為下一個小惠特

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

俄羅斯飛彈無人機攻擊烏克蘭多地　8死數十傷

2026韓星同款球鞋！Rosé、韓韶禧愛穿一次看　百搭耐看還修飾腿型

快訊／挪威第2顆進球遭取消　激戰英格蘭下半場仍1比1踢平

三獅軍團新王登基　貝林漢姆單屆狂進5球寫隊史次佳壯舉

白襪隊史第3位狀元郎誕生！UCLA游擊大物查洛夫斯基激動落淚

巴威襲台航班全取消　桃機出入境罕見掛零

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

巴威走了！　全台今停班課一覽

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝

生活熱門新聞

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

今晨解除警報！全台今停班停課一次看

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

台中漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

茄汁鯖魚罐頭「紅、黃2款」差在哪？業者解答

巴威颱風遠離又變小！氣象署深夜最新說明

風雨未停復原已開始！北市無名英雄工作照曝

台北市、新北環保局明「加班收垃圾」

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

不是雙響泡！泡麵區「只剩一個選擇」口味曝

更多熱門

相關新聞

桃機760航班全停飛！機場員工驚「第一次」

桃機760航班全停飛！機場員工驚「第一次」

颱風巴威侵襲台灣，影響航空交通。就有網友表示，巴威颱風來襲，7月11日全台放颱風假，桃園機場760個航班全數停飛，僅有極少數人員留守值班，直呼「據說是第一次！必須記錄一下。」貼文曝光後引發討論，不少人直呼「連長榮都不飛，就知道事情真的很嚴重」。

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

桃機上半年旅運量2578萬人次　暑假日均750架次雙創新高

桃機上半年旅運量2578萬人次　暑假日均750架次雙創新高

嗑爆台灣美食！韓國人睡醒「飛機已飛走了」　萬人笑了

嗑爆台灣美食！韓國人睡醒「飛機已飛走了」　萬人笑了

桃機安檢卡一票人！　「手持小物」違規品遭沒收堆成山

桃機安檢卡一票人！　「手持小物」違規品遭沒收堆成山

關鍵字：

桃園機場出入境

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

她吸毒27年檢聲押失敗　又是法官陳德池放人

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

二伯自製童衣…手作老師截圖：上面是我的印章

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面