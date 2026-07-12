巴威襲台航班全取消　桃機出入境罕見掛零

▲桃園機場。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張靖榕／綜合報導

巴威颱風襲台，桃園國際機場受到強風豪雨影響，11日原定起降的760架次客、貨運航班全數取消，航廈內罕見空蕩無人，報到大廳及出入境區幾乎不見旅客，冷清程度甚至超越新冠疫情期間，創下「零起降、零出入境」的罕見紀錄。隨著颱風逐漸遠離，中華航空、星宇航空等國籍航空今（12日）將以放大機型及增開航班方式，加速疏運滯留旅客。

桃園機場公司召開第6次防颱應變會議，全面提升防護等級。機場內所有空橋均已完成綁橋固定，多數停場飛機也移往機場東北角停放，以避開強風正面吹襲。

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由於颱風後期路徑略為北偏，越南航空原定由胡志明市及河內飛往桃園的VN570、VN578兩架航班，原本預計11日晚9時左右恢復降落，但最終仍延至今天（12日）凌晨才抵達。

為因應颱風過後可能湧現的疏運人潮，桃機公司先前已邀集航空公司、地勤業者、海關及防檢疫單位召開會議，提前調配人力。隨著各航線陸續恢復，星宇航空、中華航空等國籍航空將透過放大機型及增開班次，盡快接回滯留海外旅客。

海運交通仍受到明顯影響。交通部航港局統計，11日共有13條航線、116航次停航，預估今天仍有14條航線、101航次持續停航。

航港局呼籲，颱風期間民眾避免前往離島旅遊，如有急需返台的旅客，應優先利用當日仍有開航的船班，以免後續停航而受困離島。桃園機場公司也提醒旅客，出發前務必密切留意航空公司官網最新航班資訊。