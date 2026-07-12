巴威走了！　全台今停班課一覽

▲巴威遠離台灣。（圖／NOAA）
記者陳俊宏／台北報導
巴威颱風遠離，中央氣象署今天清晨5時半解除陸上警報，預計早上8時半解除海上警報，但仍有部分縣市及地區今日停班停課。
全台各縣市今日停班停課資訊如下
北部地區
台北市：正常上班上課
新北市：正常上班上課
基隆市：正常上班上課
桃園市：復興區停止上班上課，其餘各區照常上班及上課。
新竹市：正常上班上課
新竹縣：五峰鄉、尖石鄉停止上班上課，其餘地區正常上班上課。
中部地區
苗栗縣：泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。
台中市：和平區停止上班上課，其餘各區正常上班上課。
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區停止上班上課，其餘各區正常上班上課。
屏東縣：正常上班上課
東部地區
宜蘭縣：正常上班上課
花蓮縣：萬榮鄉萬榮村、明利村、鳳林鎮停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。
台東縣：正常上班上課
外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：停止上班上課
金門縣：正常上班上課
氣象署說，今天颱風逐漸遠離，整體風雨趨緩，風場轉為西南風，迎風面中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部山區有局部大雨發生的機率，北部及宜蘭亦有局部短暫陣雨機會，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
▲▼最新颱風動態、路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）
▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）
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