巴威走了！　全台今停班課一覽

▲巴威遠離台灣。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

巴威颱風遠離，中央氣象署今天清晨5時半解除陸上警報，預計早上8時半解除海上警報，但仍有部分縣市及地區今日停班停課。

全台各縣市今日停班停課資訊如下

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北部地區

台北市：正常上班上課

新北市：正常上班上課

基隆市：正常上班上課

桃園市：復興區停止上班上課，其餘各區照常上班及上課。

新竹市：正常上班上課

新竹縣：五峰鄉、尖石鄉停止上班上課，其餘地區正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

台中市：和平區停止上班上課，其餘各區正常上班上課。

彰化縣：正常上班上課

南投縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南部地區

嘉義縣：正常上班上課

嘉義市：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區停止上班上課，其餘各區正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：正常上班上課

花蓮縣：萬榮鄉萬榮村、明利村、鳳林鎮停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：正常上班上課

連江縣：停止上班上課

金門縣：正常上班上課

氣象署說，今天颱風逐漸遠離，整體風雨趨緩，風場轉為西南風，迎風面中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部山區有局部大雨發生的機率，北部及宜蘭亦有局部短暫陣雨機會，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼最新颱風動態、路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

