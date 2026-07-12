川普嗆「千枚飛彈已鎖定」：若我遭到暗殺　伊朗將面臨大轟炸

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普10日表示，若他本人遭到伊朗暗殺，美軍將以前所未有的規模轟炸伊朗。他並在自家社群平台Truth Social發文警告，已有「1000枚飛彈」瞄準伊朗；伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）隔天則表示，將回應國內訴求，為已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及近期戰事罹難者「復仇」。

川普接受美國媒體訪問時表示，自己早已列在伊朗的暗殺名單上，「這就是美國面臨的局面」。他說，自己已留下指示，若發生任何意外，「就用伊朗從未見過的強度進行轟炸」。

對於有報導指以色列向美方提供伊朗擬定暗殺川普新計畫的情報，川普表示，伊朗多年來一直想除掉他，「沒有新的計畫」。他說，「我長期以來一直是伊朗暗殺名單上的頭號目標，這就是生活。我希望你們會想念我。」

川普隨後在Truth Social發文表示，若伊朗政府兌現在全球各地對他發出的暗殺或暗殺未遂威脅，「1000枚飛彈已經上膛並瞄準伊朗」，數千枚飛彈將立即發射。他並稱，美軍已接獲命令，隨時準備在一年內（必要時可延期）徹底摧毀伊朗境內所有目標。

另一方面，穆吉塔巴11日透過社群平台表示，將順應伊朗人民訴求，為哈米尼及近期兩場戰事中的罹難者展開「復仇」。

美國媒體報導，以色列提供給華府的情報內容並未涉及具體暗殺陰謀，而是顯示伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）希望川普死亡的相關資訊。

川普在第一任期時，曾於2020年下令擊殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），此後伊朗多次揚言將對川普展開報復。