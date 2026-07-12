快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

▲王品翔說，巴威今晨0時登陸浙江。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

巴威走了，13縣市豪大雨特報！中央氣象署預報員王品翔表示，今天清晨5時半解除陸上警報，預計早上8時半解除海上警報。

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13縣市豪大雨特報

氣象署說，今天颱風逐漸遠離，整體風雨趨緩，風場轉為西南風，迎風面中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部山區有局部大雨發生的機率，北部及宜蘭亦有局部短暫陣雨機會，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼最新颱風動態、路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



05：30解陸警 08：30解海警

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，巴威今晨5時半解除陸上警報，預計早上8時半解除海上警報；此外，今晨0時巴威登陸中國浙江。

氣象署表指出，溫度方面，中部以北及東半部高溫約33至35度，南部高溫約31、32度，花東縱谷因西南風沉降，局部會來到36度左右高溫，外出請多補充水分避免中暑。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

