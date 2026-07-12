5億飛了？悲情女守同組號碼20年終於中頭獎　彩券竟被當垃圾扔了

▲女子近日陷入「中了頭獎卻可能領不到獎金」的煎熬處境。（示意圖／翻攝自／Instagram／The National Lottery）



文／CTWANT

英國1名女子近日陷入「中了頭獎卻可能領不到獎金」的煎熬處境。46歲的梅恩（Kath Main）聲稱，她購買的英國國家彩券（National Lottery）疑似中獎，獎金高達1,200萬英鎊（約新台幣5億元），但彩券卻在確認過程中被店家當成未中獎票丟入垃圾桶，目前事件正由彩券營運商展開調查。

英國《太陽報》（The Sun）報導，梅恩表示，自己過去20年來一直固定購買彩券，並使用同一組號碼下注，包括08、10、26、30、35及42。她日前比對開獎號碼後，驚訝發現自己的號碼與6月6日開出的頭獎號碼完全一致，認為自己成功贏得巨額獎金。

然而，事情隨後出現轉折。梅恩得知中獎後，致電母親詢問是否已協助確認彩券。她表示，母親當時已將彩券帶到南威爾斯阿伯西農（Abercynon）1家倫迪斯（Londis）商店查詢，但店家告知該票並非中獎，因此母親便將彩券丟棄。

梅恩回憶當時與母親的對話，她告訴母親「我們中彩券了」，但母親回答「我查過了，沒有人中獎」。當梅恩再次確認獎金可能高達1,200萬英鎊時，母親才表示「彩券已經在垃圾桶裡」。等到母女倆發現可能存在判定錯誤時，商店垃圾已經完成清運，原始彩券也無法尋回。

梅恩表示，目前最讓她痛苦的是等待調查結果，「不知道自己是否真的能拿到獎金，讓人感到煎熬」。她說，如果最終確認自己為合法得獎者，最想做的事情之一，是前往紐西蘭觀看2029年英國暨愛爾蘭獅子隊橄欖球巡迴賽。

涉事倫迪斯商店店主庫馬爾（Karan Kumar）表示，當時驗票機可能出現故障，因此才導致錯誤結果。目前相關單位已展開調查，他也表示，如果梅恩確實中獎，將會是一件令人振奮的消息。

英國國家彩券營運商Allwyn證實，正在調查這起涉及「可能中獎彩券」的申訴案件。公司表示，英國國家彩券提供特殊機制，即使玩家的中獎票遺失、遭竊或損毀，在符合條件下仍可提出領獎申請。Allwyn強調，調查重點是確認彩券購買者身分及中獎事實，確保獎金能支付給真正的得獎者。目前梅恩仍需等待約30天的審查結果，後續發展引發關注。

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