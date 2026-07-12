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川普政府出手了！媒體爆新空軍一號安全漏洞　多名記者突收傳票

▲▼ 川普1日首次搭乘卡達政府贈與的全新空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普搭乘新空軍一號前往土耳其參加北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國《紐約時報》（New York Times）披露新一代空軍一號（Air Force One）可能存在安全隱憂後，川普（Donald Trump）政府已向多名《紐約時報》記者發出傳票，要求前往聯邦大陪審團（federal grand jury）作證，引發外界關注新聞自由議題。

根據美聯社報導，卡達贈送給美國總統川普的新專機，上週已正式投入飛行任務。不過，《紐約時報》指出，11日收到的傳票要求部分記者於15日前往曼哈頓聯邦大陪審團出庭，且有聯邦探員直接將傳票送到記者住家。

截至11日，白宮與司法部尚未對此事作出回應。

▲▼美國總統川普搭乘新空軍一號前往土耳其參加北約峰會，回程其中一段航程卻改搭舊機。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普離開土耳其回程途中其中一段航程改搭舊機。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》委任律師麥克洛（David McCraw）發表聲明表示，聯邦執法人員親自前往新聞工作者住處送達傳票，任何重視美國憲法及新聞自由的人，都應對此感到震驚。

川普本週搭乘新空軍一號前往土耳其，出席北大西洋公約組織（NATO）峰會。不過，他8日離開土耳其時，卻改搭舊型空軍一號飛往英國索夫克郡（Suffolk）的麥登豪（Mildenhall）皇家空軍基地，之後再轉乘新專機返回安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。

由於當時正值美伊停火協議破裂、美軍對伊朗展開空襲，以及德黑蘭對波斯灣3個阿拉伯國家發動攻擊之際，加上伊朗與土耳其接壤，川普臨時更換座機，引發外界揣測這架由卡達贈送、耗資4億美元改裝的新專機，是否尚未配備完整的先進防禦及反制系統。

《紐約時報》引述匿名消息人士指出，川普改搭舊空軍一號是依照特勤局（Secret Service）的建議，原因在於新專機尚未具備舊空軍一號部分重要安全能力，包括反飛彈系統等防護設備。

對於相關質疑，川普予以否認。他在社群平台發文表示，停留麥登豪基地只是為了讓當地官兵有機會參觀新專機。

川普接受媒體訪問時，也否認因伊朗威脅才安排兩架專機同行返國。當被問到是否掌握伊朗針對空軍一號的具體威脅時，他回應：「我一直都面臨威脅，我在他們名單上排名第一。」

白宮隨後也出面駁斥安全疑慮。白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）表示，新空軍一號是一架先進客機，配備高規格安全防護措施，足以保障總統及幕僚安全。他並強調，如總統所言，美國面對不少敵對勢力，政府正運用各種資源因應相關威脅。

《紐約時報》表示，收到傳票的記者包括巴恩斯（Julian E. Barnes）、李普頓（Eric Lipton）、佩傑（Tyler Pager）及施密特（Eric Schmitt）。

此外，今年稍早，美國司法部也曾向《華盛頓郵報》（The Washington Post）及《華爾街日報》（The Wall Street Journal）記者發出傳票，希望要求他們出庭作證，但相關傳票之後已遭撤回。

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