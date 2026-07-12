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專訪張雪4／「好想在台灣開店」也期待環島　喊話台青車友：歡迎來找我騎車

記者任以芳／重慶報導

「太想了，我真的好想在台灣開個店！」張雪機車創辦人張雪接受《東森新媒體ETtoday》專訪，首度給出具體來台開店時間表「最晚不超過明年！」他也很期待能來台灣環島賞景、吃美食，拜訪好夥伴正新輪胎。是否願意與台灣友商多交流，張雪高喊「我太願意！」另外，談到台灣車迷不惜拆解820RR冠軍版、分批海運來台組裝，張雪直呼，「很開心，覺得他好神！」另外，9月重慶摩博會預計可能有台灣機車參訪團，張雪也說到時候「請大家吃火鍋，也歡迎台灣年輕人來找我騎車！」

▲▼ 張雪機車創始人 張雪、工廠內外觀、出貨、機車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張雪承諾，張雪機車最晚明年落地台灣。（圖／記者任以芳攝）

「張雪機車」真的要來了！張雪承諾開店時間：最晚明年 

張雪機車在WSBK賽場奪冠後，台灣車友引頸期盼品牌登台。創辦人張雪接受《東森新媒體ETtoday》專訪時首度鬆口，在大喊，「太想了，我真的好想在台灣開店，最晚不超過明年一定會開店的。」

他也透露目前與台灣代理商有實質接觸，雙方尚未正式簽約。談及開店時機，張雪也有考量，「如果車型太少，開店可能會虧。每個人喜歡的車不一樣，有復古、有跑車、有踏板車，選擇多門店才容易經營。」

至於首間門市落腳台北或台中？他幽默回應，「現在還沒想好，這是我負責銷售的同事要考慮的事。」

被問及來台還有哪些心願？張雪說，「能去台灣環島就已經很爽。」是否想去阿里山、日月潭等名勝，他分享自己騎行哲學就是「隨性」，不太去名勝古蹟，傾向自由行，「去哪裡就是騎一天，到那邊吃點好吃的，晚上睡覺，第二天接著騎車，基本上在車上我覺得人是最快樂的。」

描述理想路線時，張雪語氣也輕快起來，「如果一直是大直線就跑著不爽，一定是要路面乾淨、車相對較少，然後彎曲的國道最爽。騎到風景好的地方就停下來休息看風景，不會專門騎到風景區去看。」

▲▼ 張雪機車創始人 張雪、工廠內外觀、出貨、機車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張雪機車創始人張雪十分期待在台灣開店，以及與台灣友商交流。（圖／記者任以芳攝） 

訪台一定去正新　友商如邀約？張雪喊：我太願意了

張雪也說開店前後，一定會去台灣一趟考察，如果規劃順利，張雪也點名，「正新輪胎我肯定要去。」因為正新是張雪機車的長期合作夥伴，雙方一起聯合開發高性能運動輪胎，來到老搭檔的故鄉肯定得去拜訪。

至於是否交流其他台灣機車品牌，張雪害羞的笑說，「其他品牌歡迎我，友商歡迎我，我當然也想去了。但我總不能去問『你歡不歡迎我』吧？這個好像臉皮太厚了。」

張雪也透露，近期將與團隊溝通商務簽證事宜，開店前一定會親自到台灣考察與友商交流，他高喊「我願意啊，太願意了。」

台灣車迷拆車運台轟動新北街頭　張雪開心：覺得他好神！

張雪機車820RR冠軍版在WSBK奪冠後，成為兩岸車迷心中的「神車」。今年6月，一台820RR現身新北市街頭，瞬間引爆台灣車友圈。由於台灣政策禁止大陸整車進口，新北有位車迷不惜將車輛拆解為零件、分批海運抵台，耗時一個半月自行組裝完成，因無法掛牌上路，只能在街頭展示，吸引大批車友圍觀，連警察也來關切，最後掏出手機合影，還主動與車主握手說「很帥喔！」

張雪機車轟動台灣街頭，有趣的消息也傳回千里遠的重慶，張雪說自己知道時也很開心，「真的覺得他好神！配件全部拆散了，又拉過去重新裝。」

對於台灣車友行為，張雪感同身受深，彷彿看到自己年輕時影子。他說，「我也玩過水車，就是沒有合法身份、不能上路的車。喜歡的時候就是很喜歡，因為那時候又買不到。就像很多其他品牌在我們這裡沒有門店，想買也買不到。」

▲▼ 張雪機車創始人 張雪、工廠內外觀、出貨、機車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張雪強調：「天下摩友是一家」。（圖／記者任以芳攝）

張雪解釋「不是你們、是我們」：天下摩友是一家

張雪之後在直播連線這位擁有張雪機車的台灣車主，當時對方稱讚「『你們』的工業技術真先進，張雪突然糾正說，「不是你們，是我們」這段對話也在兩岸熱議。

受訪當天，張雪坦言，「為什麼會傳播這麼廣？其實這就是習慣。」他還為此舉例，「我們有一些同事剛入職，他還有點不習慣，會說『我到你們公司來了』。」此刻，張雪突然拍桌大喊「是我們公司，不是你們公司！」

這段超級生動的解釋，先讓在場採訪記者嚇一跳，也被他的真性情所感染，瞬間笑了。這就是張雪直爽的習慣，「大家就是一起的。」

事後，張雪也連線時承諾這位台灣車主與大陸車主享有一致售後服務保障，包括送貼膜、車殼配套，台灣車主被獲邀參觀張雪機車工廠。他解釋並非是台灣同胞才優待，而是「天下摩友是一家」。大家有共同愛好的時候，更容易產生連結，也更容易理解對方。」也坦言，要讓台灣車主享受與大陸同等服務確實有難度，「成本高一點那就高一點。」

9月重慶摩博會將有一團台灣機車愛好者來訪，其中有機車相關行業從業者。張雪也爽快表示，「到時候請大家吃火鍋。」他也向台灣年輕騎士喊話，「歡迎台灣年輕人來找我騎車。」

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