巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

▲巴威颱風路徑。（圖／國家災害防救科技中心）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象署指出，隨著颱風巴威持續減弱、暴風圈範圍逐步縮小，台灣本島已於11日晚間11時脫離暴風圈影響，目前陸上警戒區域僅剩馬祖，預估最快將於今天（12日）清晨解除颱風警報。各縣市周日（12日）停班停課最新資訊，也一次整理給讀者掌握。

全台各縣市今（12日）停班停課資訊如下：

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北部地區

台北市：正常上班、上課

新北市：正常上班、上課

基隆市：正常上班、上課

桃園市：復興區停止上班上課，其餘各區照常上班及上課。

新竹市：正常上班、上課

新竹縣：五峰鄉、尖石鄉停班停課，其餘地區正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉停止上班、停止上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

台中市：和平區停止上班上課，其餘各區正常上班上課。

彰化縣：正常上班、上課

南投縣：正常上班、上課

雲林縣：正常上班、上課

南部地區

嘉義縣：正常上班、上課

嘉義市：正常上班、上課

台南市：正常上班、上課

高雄市：那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜停止上班、上課，其餘各區正常上班上課。

屏東縣：正常上班、上課

東部地區

宜蘭縣：正常上班、上課

花蓮縣：萬榮鄉萬榮村、明利村及鳳林鎮（12日）停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

台東縣：正常上班、上課

外島地區

澎湖縣：正常上班、上課

連江縣：停止上班上課

金門縣：正常上班、上課

▼巴威颱風路徑7/12凌晨1點位置。颱風雖遠離，今天仍要防局部大雨、午後雷陣雨、沿海強風長浪，海邊活動及山區行程都要特別留意安全。（圖／氣象署）

