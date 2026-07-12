專訪張雪3／終極目標7年半內全球前10　逆襲外國大廠「在天花板等我加速」

記者任以芳／重慶報導

「我專門在車上貼中國製造，不再是廉價的代名詞，而是優秀與專業！」張雪機車創辦人張雪接受《東森新媒體ETtoday》專訪，直言要用實力打破「中國製造」的低價標籤，同時透露全球化與產能雙擴張的中長期戰略。張雪機車預計於2027年底實現新廠投產，年產能一舉拉高至50萬台，並訂下7年半內擠身全球前10大兩輪機車品牌的終極目標。在技術供應鏈上，張雪選擇與知名台商正新輪胎深度合作，雙方共同研發出打破傳統運動輪胎定義的高性能抓地輪胎，為全面進軍全球市場奠定技術底牌。

▲張雪機車一戰成名，至今累積連奪六冠，證明「中國製造」也可以登上世界舞台。（圖／翻攝自WSBK官網）

張雪機車為「中國製造」驕傲！逆襲外國大廠：在天花板等我加速

2026年3月，張雪機車在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙阿爾加維賽道，現年34歲法國車手瓦倫丁·德比斯駕駛820RR-RS賽車出戰WorldSSP組別，以領先第二名近4秒的優勢連奪雙回合冠軍，創造「中國製造」首次在WSBK登頂的歷史，大陸自創品牌擊敗杜卡迪（Ducati）、山葉（Yamaha）等國際大廠品牌。

之後，德比斯接連在匈牙利、捷克、義大利等站奪冠，目前賽季累計拿下六座分站冠軍，德比斯也以195分位居車手積分榜第二。德比斯是最早對張雪機車抱有信心的車手之一，他曾受訪說，「中國製造商一直在進步，只要持續不斷地進步，最終一定能夠達到很高的水平。」

▼德比斯是最早對張雪機車抱有信心的車手之一（圖／翻攝自WSBK官網）

當「中國製造」被看見，張雪內心感到欣慰與驕傲。他說，過去十幾年前，「中國製造」給全世界的印象就是廉價。為此他專門在車上貼了一個「中國製造」，這不只是標籤，更是一種態度。

如今張雪機車證明「中國製造」可以打敗外國製造，他眼神閃出光芒、特地拍拍自己胸脯說，「我自己要有一种感覺『中國製造』，至少我自己的機車、自己的品牌，不再是廉價的，是優秀的、專業的、優質的。以後出去說中國製造，可以很驕傲自豪的說出來。」

被問及與本田的差距及何時能超越，張雪沒有給出具體年限，他用了生動的比喻，「製造業是有天花板的。假設天花板是100，本田可能在99.5，我們現在可能還在60、70。但是我們的成長速度更快，因為我離天花板還很遠，有大量的成長空間。你已經到天花板了，只能在那裡慢慢等我。」

面對競爭者追趕，張雪也直言，「他想追我，我也想追他，這個不就是你追我趕嘛？我們要更努力、更專注、更大的投入，要有決心、有信心，還要有方法。」他強調，這需要各行各業的每一位從業者一起努力。

▲ 張雪機車位於重慶總部與工廠，目前年產最近緊繃20萬台，依舊供不應求 。（圖／記者任以芳攝）

新廠2027年底投產：年產能從20萬躍升至50萬台

針對日前兩江新區簽約擴廠的消息，張雪證實已簽署正式合同。他也向車友致歉，「確實是非常不好意思，欠了大家很長時間的車。」但他也坦言，新廠房建設至少一年以上，對現在的訂單來說是「遠水解不了近火」，預計2027年新廠投入後，一年可提升產能50萬台。

目前張雪機車真正能賣的產品僅有4款，其中一款還是「特別偏門的」，一年只能賣兩三百台。當被問及為何敢於投產50萬台如此龐大的規模？張雪回應，「我相信我一定到那一天我一定能做這麼多、能賣這麼多。」

他透露，目前還有許多「大家完全不知道的產品」在研發中，加上已曝光或流出諜照的產品，「應該還有10多款產品在研」，每年還要立項好幾個項目。未來產品線除傳統二輪，涵蓋電動車、UTV（多功能越野車）、SSV（並列雙座越野車）與ATV（全地形越野車），後面產品就會越來越多，越來越豐富，定需要更大的產能來承接。

▲張雪高度評價輪胎合作夥伴正新：工作非常認真，研發與設備十分捨得投入。（圖／記者任以芳攝）

張雪與正新聯合開發、一起成長：從耐磨到抓地改寫運動輪胎定義

張雪機車在世界頂級賽事WSBK一戰成名，背後除了張雪與團隊的努力，重慶強大的機車工業鏈條更是關鍵。其中，來自台灣的兩家供應商正新輪胎與納獅新材料，扮演了不可或缺的角色。

正新輪胎創立於1967年，是台灣最大輪胎製造商，也是享譽全球的前十大輪胎品牌，在大陸廈門、天津等地設有多家工廠。正新廈門工廠專門為張雪機車生產專用輪胎，有效幫助賽車在極速飛馳中展現強大的抓地力與穩定性。雙方更開展深度共創，聯合定制研發S5、S7等專屬重機輪胎，已實現整車配套量產。

另一家台資廠商納獅新材料，則為張雪機車零組件進行DLC塗層處理。該技術能有效形成乾潤滑保護膜層，在耐磨損、抗腐蝕、導電導熱等性能上實現跨越式提升。

從輪胎到塗層，台灣供應鏈的技術實力，成為張雪機車征戰全球賽場的堅實後盾。張雪首先解釋選擇供應商的標準很簡單，「誰的東西做得好，我就用誰。質量、服務、研發能力、價格我們都會進行比較，綜合實力最好的，我們就一定會選擇和他合作。」

談到與台商正新輪胎的合作，已經是無堅不摧的好戰友，回憶雙方一起合作研發，正新在重機輪胎上面抓感覺，張雪也剛開始創業做重機沒多久，但雙方懂車也懂技術，理念相近、一拍即合。張雪說，「我告訴他（正新）輪胎應該怎麼調，大家更多的是做農用車講究耐磨、耐穿刺，我說在重機上面這個不是最重要的，一定是抓地和輕，還有操控。」

當年雙方開發一款320cc車型，張雪提出了顛覆性的要求，「以前輪胎壽命要求15000到20000公里，我說我的壽命只要8000公里，最低6000公里我也能接受。」最終成品超過8000公里，機車輪胎抓地力大幅提升。「從那以後，正新的抓地力全國傳開了，甚至全球都傳開了。我們聯合開發了一款非常運動的輪胎，從那以後玩樂車型開始用完全性能取向的輪胎。」

「（正新）工作非常認真，在研發上捨得投入，在設備上也捨得投入。」張雪高度評價正新的專業與堅持，理念相近合作起來相當愉快，「正新本身是非常大的企業，在運動型車輪胎上，我們相當於是聯合開發、一起成長」。

▲張雪市場藍圖終極目標：七年半內闖進全球前十名兩輪車品牌。（圖／記者任以芳攝）

短期目標不只來台開店、擴產50萬台 終極目標：七年半內進入全球前10

訪談過程，張雪也透露自己斷中長期規劃，短期內預計明年（2027年）來台開設張雪機車旗艦店，同時位於重慶新廠拓展升級生產一年50萬台機車，包括許多「未曝光」再研設計車款，期待陸續亮相。

為實現五年營運目標，他坦言目前還有許多不足，「不足的我們就要快速的學習，甚至我們要請一些外援，請一些諮詢機構，甚至要請一些大牛到公司裡面來，幫助我們一起成長。」目前已聯合管理、技術、質量等領域的諮詢機構進行合作。

問及是否拓展全球設點？張雪眼神堅定的說，「這是終極目標！我們給自己定了一個小目標，就是要成為全球TOP10的兩輪車品牌。在我們成立10年之內要達到這個目標，現在還有7年半，我認為這個時間是夠的。」

張雪也介紹，目前海外布局方面，除美國和德國外，重要市場均已簽下代理。今年（2026年）預計出口七八千台，明年（2027年）目標達4到5萬台，最終實現國內外銷量各占一半。

目前，重點市場鎖定歐洲、南美、東南亞。非洲市場雖大但側重農用工具類產品，尚未布局相關市場；印度因保護主義因素暫未進入。對於企業上市，張雪說，「順其自然，不專門為這個事情去籌劃。當走到那一天合適的時候，順其自然就做了。」

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