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美財部再祭伊朗新制裁！川普稱停火已結束　最高領袖金主遭鎖定

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國宣布新一波制裁，鎖定伊朗新任最高領袖穆吉塔巴哈米尼的重要金主及13名個人、實體。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國財政部宣布，因德黑蘭再次在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）對商業油輪發動攻擊，華府祭出新一波針對伊朗的制裁措施，將伊朗新任最高領袖穆吉塔巴哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的一名重要金主，以及另外13名個人與實體列入制裁名單。

根據路透社報導，美國財政部指出，此次遭制裁者包括旅居杜拜的伊朗銀行家兼商人安薩里（Ali Ansari）。安薩里先前已因涉嫌替伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其他相關單位提供資金，而遭英國政府制裁。

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

美方表示，安薩里涉嫌將伊朗公共資金轉移至海外房地產及商業投資網絡，藉此讓自己、伊朗政府高層及伊朗伊斯蘭革命衛隊獲取利益。

此外，財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）也將3家設於伊朗的交易所以及多家境外「幌子公司」列入制裁名單。美方指控，這些企業長期替遭制裁的伊朗銀行處理資金，每年轉移金額高達數十億美元，並利用層層空殼公司掩飾伊朗政府的非法金融活動。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）透過聲明表示，美國正採取強力措施，切斷支撐伊朗執政菁英的資金來源。他強調，透過鎖定這些金融網絡，將直接削弱伊朗政權取得外匯及參與國際金融交易的能力。

值得注意的是，美國是在美伊情勢短暫趨於平靜之際宣布最新制裁。不過，本週雙方再度爆發衝突，3艘來自卡達與沙烏地阿拉伯的商業油輪遭伊朗開火，美軍隨後對伊朗目標發動打擊，伊朗則回擊美國設於波斯灣國家的軍事據點。

美國總統川普表示，美伊先前達成的停火協議已告終止，但華府仍應伊朗方面要求，同意持續進行磋商。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，財政部將持續運用一切可行手段，把穆吉塔巴哈米尼及其他伊朗高層官員排除於全球金融體系之外。

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