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巴威在浙江玉環登陸　預計向西北方向移動

▲▼巴威在浙江登陸。（圖／翻攝大陸中央氣象台）

▲巴威今晚登陸浙江。（圖／翻攝大陸中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省氣象台表示，颱風「巴威」11日晚間11時20分在浙江台州玉環坎門登陸。

浙江省氣象台指出，巴威登陸時中心附近最大風力13級（40米/秒），中心最低氣壓955百帕。巴威登陸後將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

中國天氣網氣象分析師孫倩倩分析，巴威體型龐大、強度強，帶來的影響持續時間長、範圍廣、部分地區具有一定極端性，今明天其主體和遠距離水汽輸送將給華東及華北、東北帶來強降雨，東南沿海有持續大風。

孫倩倩說，13日至15日巴威的低壓以及殘渦還會陸續影響到江漢、黃淮、華北、東北等地。

孫倩倩指出，巴威之後將深入內陸，給江西、安徽等地帶來強降雨。13日之後巴威殘餘環流還會繼續北上，低空暢通的水汽輸送帶仍將維持，13日至14日黃淮、華北將有明顯降雨，14日至15日東北等地也可能出現強降雨。

據大陸氣象部門預報，11日夜間至12日，浙江東部和中南部、福建北部、江西東北部、北京、天津北部、河北中北部、遼寧西部、吉林北部、四川盆地西部、台灣島等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，其中北京東北部和南部、河北中部和東北部、天津北部局地有250至300毫米，浙江東部和南部、安徽南部、台灣局地有250至450毫米。

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