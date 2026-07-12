巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

▲巴威颱風強度減弱，暴風圈隨之縮小。（圖／中央氣象署）



記者柯振中／綜合報導

中央氣象署11日深夜11時30分發布最新動態，第9號颱風巴威強度減弱，暴風圈亦隨之縮小。目前中心位置在馬祖北北東方海面，臺灣本島已正式脫離暴風圈範圍。儘管威脅降低，但陸上警戒仍維持馬祖地區，最快12日清晨將解除颱風警報，海上警戒則涵蓋臺灣北部海面，請相關作業船隻持續嚴加戒備。

本島脫離暴風圈 馬祖仍應嚴加戒備

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根據最新氣象資料，颱風巴威目前以每小時30轉14公里的速度向北北西轉西北方向移動。隨颱風逐漸遠離並有減弱趨勢，陸上警戒範圍目前僅保留馬祖地區，海上警戒範圍則鎖定台灣北部海面。雖然本島威脅解除，但氣象署提醒各地仍受颱風外圍環流影響。

豪雨特報持續發布 中南部山區須防災

受外圍環流影響，易有短延時強降雨。12日苗栗、臺中、南投、高雄及屏東山區有局部大雨或豪雨發生機率；苗栗以南平地、桃竹山區及馬祖亦有局部大雨。山區居民請務必慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，應避免前往山區及溪流活動。

沿海地區慎防長浪 強風警戒持續至12日

12日晚間前，綠島及連江縣有9級以上平均風或11級陣風發生機率；全台多數縣市亦有6級以上平均風或8級以上陣風機率。台灣各沿海離島易有3公尺以上浪高，尤其北部及馬祖地區仍有長浪發生，請民眾切勿前往海邊活動，並務必固定陽台盆栽及室外懸掛物。

總累積雨量監測 苗栗與新竹山區最高

自9日0時起至11日深夜11時止，苗栗縣拉庫斯累積雨量已達761.5毫米，新竹縣白蘭亦達740.5毫米，均位居全臺前列。氣象署持續密切監控颱風動態，請民眾保持高度警戒，並隨時留意氣象署發布之最新警報資訊，確保自身安全。