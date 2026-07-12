旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

▲旅美少女華鈺萱（左二）到竹圍國中說明推動免費遠距雙語公益教學計劃，以回饋台灣土地。(圖／華順發提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓偏鄉孩子打破環境藩籬，現旅居美國、即將於暑假過後晉升美國高中九年級的台灣傑出學子華鈺萱（Shana HWA），返台展開「跨洋傳愛、視界無限」台灣偏鄉中小學遠距英語公益教學計畫，日前走訪桃園市二所偏鄉國中，將於9月7日起提供免費的常態性的優質雙語教學資源，協助弱勢學童建立語言自信，放眼國際。

華鈺萱的父親華順發是桃園知名教育工作者，11日表示，華鈺萱今年（2026年）甫榮獲美國北卡羅萊納州《學生焦點獎/Spotlight on Students Award》，在當地是從平均約 46,300 名學生中才脫穎而出的校園領袖，獲獎率僅約四萬六千分之一，肯定其品德、學術及跨文化適應力皆深受美國主流教育界肯定 。

而在前往美國求學前，她在台灣已展現出卓越的探究能力與深厚的人文素養，曾連續於2023 年與 2024 年兩度蟬聯桃園市科學展覽第一名，並連續斬獲全國科展「探究精神獎」；更曾獲頒基礎忠恕道院「孝馨獎」與台塑企業品德教育實踐獎 。

雖遠赴美國求學，並即將於今年 8 月晉升 Rolesville High School 高中九年級，華鈺萱卻從未忘記台灣這片滋養她成長的土地。談起發起這項公益計畫的初衷，華鈺萱表示，她立志未來要成為一名「慈善家與科學家」，「科學能改變世界，而慈善能溫暖人心。希望能用自己在美國的生活觀察和學習資源，去幫助台灣偏鄉那些沒有機會出國、甚至很少有機會跟母語人士說話的孩子，讓他們知道，即便在偏鄉，他們的視界也可以是無限的。」

走訪桃園偏鄉校園 簡報交流實踐行動

為了這項公益計畫，華鈺萱實踐行動。今年暑期利用6 月 13 日至 7 月 10 日返台停留的假期，深入基層校園進行簡報與交流，除受邀前往桃園市大園區的竹圍國中，向黃淑貞校長親自進行計畫簡報，獲得校方高度認同，也到新屋區的大坡國中，向黃金增校長以及現場的全校師生進行詳細的計畫說明與分享。

▲華鈺萱於校園簡報說明動免費遠距雙語公益教學計劃。(圖／華順發提供)

華鈺萱指出，該計畫預計自 2026 年9月7日起正式推行，授課時間特別規劃於每週一、週四台灣時間日上午 07:45 至 08:15 運作，利用校園晨光時間進行30分鐘的高效遠距視訊教學，以不影響常態課程、維持學習慣性為原則 。課程將透過 Google Meet 平台進行，全台灣參與計畫的學校只需將學生集中在同一間教室、圖書館或辦公室即可同步連線參與 。

美式文化與美籍師資 打造高互動「可理解輸入」課堂

在教學內容方面，課程將打破傳統死背文法的刻板模式，以「生活美語 × 美國文化」為兩大核心主軸。華鈺萱將親自設計適齡教材，分享第一手的美國中小學教學模式、校園管理（如手機規範與服儀要求）、美國飲食文化與餐桌禮儀、美國歷史開發史以及各類經典節慶活動（如感恩節、耶誕節、萬聖節等），引導孩子進行台美文化差異分析 。

為了營造最真實的語言環境，計畫更祭出亮點：每月最後一堂課，將邀請完全不諳中文的美籍母語協同教師參與視訊，提供偏鄉學子全英文對話的實戰情境，徹底降低學生對英語的恐懼，激發開口說的動機 。整體教學將採取「可理解輸入」與「多感官互動」的雙語並行模式 ，確保每位孩子都能聽得懂、學得快樂。

貫徹教育平權 離島偏鄉學校完全免費

為了確保資源能真正落實於最需要的弱勢家庭，計畫制定了嚴謹的「名額優先序」，優先保障低收入戶、持殘障手冊者、單親家庭及隔代教養家庭學生的學習權益 。此外，計畫管理規範亦強調資源的有效運用，要求參與學生需透過教務處老師協助於每日07:35 進行網路簽到，並設有出席率汰換機制（出席率低於 85% 喪失下一期優先權，低於 75% 喪失報名資格），以維護穩定且高質量的教學秩序 。

華鈺萱呼籲，不論是台灣本島的偏鄉學校，還是金門、馬祖、澎湖等離島地區的公立小學、國中，只要學校有雙語教學資源的需求，皆熱烈歡迎共襄盛舉。本建置案的所有教學、設備協調，乃至於美籍協同教師的費用，皆由團隊全額義工化實踐，絕對不向學生或學校收取任何費用 。

華順發表示，由於北卡羅萊納州時差慢台灣 12 小時 ，若全台各公立中小學校長或教務主管有興趣先行溝通了解，可於台灣時間每天上午 10:30 以前（即北卡時間晚上 10:30 以前），直接撥打其Line（ID：soonfar）進行洽詢，或透過電子郵件（eric32270221@yahoo.com.tw）進行聯繫取得企劃書 。